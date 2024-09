- Tracciamento del tasso dell'oro in euro - potenziale effetto del calo dei tassi di interesse

Il costo dell'oro sta aumentando notevolmente e ha raggiunto un picco senza precedenti in euro. In determinati momenti oggi, questo bene prezioso è stato scambiato a 2.290 euro per oncia troy (circa 31,1 grammi), superando il suo stesso record. Questa tendenza al rialzo continua per il terzo giorno consecutivo questa settimana, alimentata dai sussurri di tassi di interesse in calo.

A livello globale, il prezzo dell'oro viene generalmente espresso in dollari USA. Si è avvicinato a superare quel record durante il trading di oggi. L'oncia troy è stata scambiata intorno a 2.529 dollari a Londra, rimanendo appena sotto il picco record dell'20 agosto, quando l'oro ha raggiunto 2.531,75 dollari per oncia.

La previsione di tassi di interesse in calo, principalmente negli USA, ha un peso significativo.

Il principale catalizzatore che guida il prezzo dell'oro è la speculazione sui tassi di interesse in calo. Poiché l'oro stesso non rende rendimenti, l'idea di ridurre i tassi di interesse stimola la domanda per questa sostanza preziosa. Gli esperti prestano particolare attenzione alle previsioni sui tassi di interesse negli USA. Una possibile riduzione dei tassi di interesse negli USA, la prima dal picco dell'inflazione, è prevista per la prossima settimana.

Non è chiaro di quanto gli Stati Uniti Federal Reserve ridurranno i tassi di interesse il 18 settembre. La banca centrale potrebbe rispondere alla recente diminuzione dell'inflazione e al rallentamento dell'economia con una riduzione dei tassi di interesse di 0,25 punti percentuali o una riduzione più significativa di 0,50 punti percentuali.

Data la prevista riduzione dei tassi di interesse negli USA, gli investitori potrebbero considerarla un'ottima opportunità per un [investimento] produttivo in oro. Con l'anticipazione di tassi di interesse più bassi, la domanda per l'oro, come asset rifugio, è destinata ad aumentare ulteriormente.

