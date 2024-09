Tra presunte minacce legate a segnalazioni fuorvianti sugli immigrati haitiani, le scuole di Springfield, Ohio, iniziano le loro operazioni martedì con misure di sicurezza rafforzate.

Ohio law enforcement, telecamere di sorveglianza e cani addestrati per la rilevazione di esplosivi rinforzeranno la sicurezza nelle scuole di Springfield, che hanno ricevuto oltre 30 minacce di bomba dall'ultima sera di venerdì, come annunciato dal governatore dell'Ohio Mike DeWine il lunedì.

Le minacce sono iniziate dopo il recente dibattito presidenziale, in cui l'ex presidente Donald Trump ha diffuso affermazioni non verificate su immigrati haitiani a Springfield che rubavano e mangiavano animali domestici. DeWine ha condannato queste false accuse contro gli immigrati haitiani di Springfield, dichiarando a CNN che i leader imprenditoriali li considerano "essenziali" per le loro operazioni.

Springfield, una città nel sud-ovest dell'Ohio con una popolazione di circa 60.000, si trova circa 80 miglia a nord di Cincinnati. Negli ultimi tre anni, la città ha registrato un aumento del 25% della popolazione, in parte a causa dell'afflusso di immigrati haitiani, secondo le dichiarazioni del sindaco Rob Rue a CNN.

A partire da martedì, 36 agenti di pattuglia dello stato del mobile field force effettueranno controlli di sicurezza in ciascuna delle 17 strutture scolastiche del distretto prima dell'inizio delle lezioni e continueranno a offrire protezione per tutta la giornata, come dichiarato da DeWine.

Inoltre, il governatore ha ordinato al Dipartimento della sicurezza interna dell'Ohio di valutare le vulnerabilità dell'infrastruttura della città e di fornire telecamere di sorveglianza alla polizia.

Canili per la rilevazione di bombe saranno presenti in città ogni giorno, ha sottolineato DeWine.

Due istituzioni di istruzione superiore e due scuole elementari hanno sospeso l'istruzione in presenza il lunedì a causa di minacce separate, tutte giudicate non valide dal governatore.

Gli studenti delle scuole elementari Simon Kenton e Kenwood sono stati evacuati il lunedì in base alle informazioni ricevute dalle autorità locali, secondo il comunicato ufficiale del distretto scolastico della città di Springfield. Questo incidente segna sei strutture all'interno del distretto che sono state prese di mira dalle minacce nell'ultima settimana, ha notato il distretto.

L'università Wittenberg ha dichiarato il lunedì che passerà all'apprendimento virtuale per il resto della settimana a causa di minacce di bomba e di una minaccia sul campus che prendeva di mira "i membri della comunità haitiana". L'università ha segnalato cinque minacce separate dal sabato, la maggior parte delle quali sono state risolte, ha spiegato il presidente della scuola Michael Frandsen a CNN il lunedì. È stata implementata una maggiore presenza della polizia sul campus, ha detto Frandsen.

Il Clark State College ha dichiarato che i suoi campus chiuderanno questa settimana e le lezioni passeranno online dopo aver ricevuto minacce simili via e-mail.

Oltre alle scuole della città, due ospedali vicini sono stati costretti a chiudere temporaneamente a causa di minacce la scorsa settimana.

Il festival annuale di arte e cultura previsto per il 27 e 28 settembre a Springfield è stato annullato a causa di preoccupazioni per la sicurezza.

Accuse non confermate contro la comunità haitiana

Secondo il sito web della città, circa 12.000-15.000 immigrati risiedono nella contea di Clark, dove Springfield è il capoluogo. Nella elezione presidenziale del 2020, circa il 61% degli elettori della contea di Clark ha votato per Donald Trump e Mike Pence, mentre il 37% ha sostenuto Joe Biden e Kamala Harris.

La città ammette che alcuni immigrati haitiani sono presenti legalmente in base a un programma di esenzione che consente ai cittadini e ai residenti legali di richiedere il ricongiungimento familiare da Haiti negli Stati Uniti.

"Questi haitiani che sono qui sono legali, lavorano estremamente duramente", ha dichiarato DeWine il lunedì.

Non sono state trovate prove a sostegno di altre affermazioni, come il furto di oche dai parchi locali, hanno confermato gli ufficiali dell'ufficio dello sceriffo della contea di Clark.

I reporter di CNN Paradise Afshar, Chris Boyette, Kit Maher e Taylor Romine hanno contribuito a questo articolo.

