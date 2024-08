- Tra le voci sul suo declino artistico, Tim Burton vacillava sull'orlo dell'esaurimento professionale.

Il leggendario regista e genio artistico Tim Burton ha incantato il pubblico per decenni con perle cinematografiche come "Edward mani di forbice", "La sposa cadavere - Un matrimonio macabro" e "Alice in Wonderland". Il suo prossimo capolavoro, il tanto atteso "Beetlejuice 2", seguito dell'iconico horror-comedy del 1988 "Beetlejuice", arriverà presto sul grande schermo. Tuttavia, c'è stato un periodo nella carriera di Burton in cui il prosieguo del suo viaggio nel cinema era incerto.

Durante un'intervista esclusiva con la rivista "Variety" nel 202X, Burton ha discusso del significativo intervallo tra "Dumbo" del 2019 e il prossimo "Beetlejuice 2". Il regista ha riflettuto sulla pandemia di COVID-19, dicendo: "Mi sentivo come se tutto fosse in sospeso durante il COVID-19, e invece di farmi travolgere, ho deciso di concentrarmi sulle mie emozioni e sui miei sentimenti".

Burton ha considerato: "forse era finita lì"

Ma il destino aveva altri piani. Un progetto è emerso: la serie Netflix "Mercoledì", in cui Burton ha rivestito un ruolo importante come regista. Questo ha riacceso la sua passione per la narrazione, permettendogli di riscoprire la sua energia creativa.

Dopo "Dumbo", Burton era incerto sulla sua voglia di continuare a creare. "Ho pensato, forse era finita lì, sinceramente", ha riflettuto. "Avrei potuto andare in pensione, o magari avrei... beh, l'epoca dell'animazione era passata", ha riso. Tuttavia, questo progetto ha fatto da catalizzatore per la sua nuova motivazione.

A Hollywood non è insolito che i creativi si concentrino sulle responsabilità finanziarie, ma a volte questo può portare fuori strada. Tornando alle sue attività creative, Burton ha confermato la sua filosofia: "È importante per me fare ciò che voglio fare, perché così tutti ne beneficiano".

"Beetlejuice 2" farà il suo debutto al 81° Festival Internazionale del Cinema di Venezia il 28 agosto, seguito dalla sua uscita nelle sale tedesche il 12 settembre. Il cast stellare include Jenna Ortega della serie "Mercoledì", insieme a Winona Ryder e Michael Keaton.

Nel corso della sua illustre carriera, Tim Burton ha costantemente seguito questa filosofia, assicurandosi che la sua passione guidi le sue opere, a beneficio sia di sé che del suo pubblico.

