Tra le sottili possibilità di negoziato, Israele propone l'esilio di Sinwar a Biden.

La proposta di Gal Hirsch, un stretto collaboratore di Netanyahu che serve come coordinatore degli ostaggi e dei dispersi in Israele, propone una soluzione permanente al conflitto a Gaza. Ciò comporta il rilascio simultaneo di tutti gli ostaggi imprigionati lì in cambio di detenuti palestinesi trattenuti da Israele e l'uscita sicura del leader di Hamas Yahya Sinwar da Gaza. Secondo Kan 11, un network di radiodiffusione israeliano e partner di CNN.

La reazione a questa proposta è stata generalmente che è altamente improbabile che venga accettata da Hamas, che è rimasto silente sulla questione.

È incerto se la proposta affronti la questione delle truppe israeliane a Gaza dopo il cessate il fuoco e l'accordo sugli ostaggi - un problema significativo nelle trattative in corso. Inoltre, l'idea che Sinwar lasci Gaza viene considerata altamente implausibile dalle autorità americane.

Una fonte israeliana diversa ha informato che la proposta non viene utilizzata come base per nuove trattative con Hamas da parte del team di trattative israeliano, che è in stallo da settimane.

Il Forum delle Famiglie degli Ostaggi, noto per le sue critiche alle tecniche di trattativa degli ostaggi di Netanyahu, ha avuto una reazione positiva alla proposta. Hanno dichiarato: "Un accordo una tantum che coinvolge tutti i 101 ostaggi è il sogno della maggioranza dei cittadini israeliani e delle famiglie degli ostaggi stessi. Il Primo Ministro deve presentare con coraggio, decisione e rapidità questa proposta che ha elaborato. Dobbiamo porre fine a quasi un anno di trascuratezza."

L'avanzamento si ferma

Questa proposta emerge in un momento in cui le possibilità di un accordo sono al minimo storico. Le famiglie degli ostaggi israeliani hanno espresso preoccupazione per la crescente tensione con Hezbollah in Libano, temendo che un conflitto diffuso lì potrebbe ulteriormente ridurre le possibilità di un accordo sugli ostaggi.

Gli advisor della sicurezza di Biden non hanno ancora pianificato di presentare una proposta aggiornata al presidente degli Stati Uniti in relazione alle trattative per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, indicando che le trattative per concludere il conflitto hanno subito significativi passi indietro.

Netanyahu non incontrerà Biden durante il suo prossimo viaggio a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, secondo una fonte informata sulla situazione.

Hirsch ha avuto un incontro con Roger Carstens, l'inviato speciale del presidente USA per gli ostaggi, la scorsa settimana per discutere il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza.

L'idea di agevolare l'esilio di Sinwar è stata esplorata durante le trattative come parte degli ultimi stadi di un potenziale accordo di cessate il fuoco, nonostante non ci siano indicazioni che Sinwar sarebbe disposto a tali condizioni.

Gershon Baskin, un negoziatore veterano con Hamas, ha detto a CNN: "Chiunque pensi che Sinwar lascerà Gaza non è ancorato alla realtà. Gaza è l'oceano di Sinwar e lui è un pesce - un pesce non lascia l'acqua volontariamente."

Tuttavia, se l'accordo includesse il completo ritiro delle truppe israeliane da Gaza, si avvicinerebbe a un accordo che Hamas è preparato a fare, ha aggiunto Baskin.

In precedenza, quando è stata suggerita l'idea di permettere a leader di Hamas come Sinwar di lasciare Gaza come parte di un accordo di cessate il fuoco, gli ufficiali americani hanno dubitato dell'accordo di Sinwar. Hanno citato gli assassinii di leader di Hamas in capitali straniere e hanno creduto che Sinwar opterebbe per il martirio piuttosto che per la partenza da Gaza.

"Io stesso credo che accetteremo di costruire un passaggio sicuro per il capo terrorista, il nuovo Hitler, Sinwar - un passaggio sicuro per lui e per chiunque egli voglia unirsi a lui fuori da Gaza", ha dichiarato Hirsch a CNN in precedenza questo mese.

Questa proposta per risolvere il conflitto a Gaza, se implementata, potrebbe avere potenziali conseguenze significative per il Medio Oriente e il mondo intero, in quanto comporta il rilascio degli ostaggi e l'uscita di figure di spicco.

Despite the proposed resolution gaining some support from certain Israeli factions, its acceptance by Hamas and the broader international community remains uncertain, given the complexities and sensitivities surrounding the situation.

