- Tra lampi di fulmine e tuoni, Luna Rossa trionfa sul titolare della regata.

Il giorno più elettrizzante finora nella fase di Barcelona dell'America's Cup si è svolto durante il turno dei contendenti della 37ª edizione. La squadra svizzera Alinghi Red Bull Racing, fino ad ora senza vittorie, ha conquistato il suo primo successo contro la squadra francese Orient Express Racing Team. Questa vittoria ha segnato l'inizio della seconda fase, una fase "Round-Robin" doppia, in cui ogni squadra si sfiderà due volte. Se le due squadre con il minor numero di vittorie, ciascuna con un solo punto di vittoria, mantengono la loro posizione alla fine del turno principale, si terrà un duello decisivo per determinare quale squadra accederà alle semifinali, mentre l'altra sarà eliminata l'8 settembre.

Un'anteprima della 37ª America's Cup, in programma per il 12 ottobre, è stata offerta dai giganti della Nuova Zelanda e dell'Italia. La squadra della Nuova Zelanda, che difende il titolo nella prima fase della Louis Vuitton Cup, non ha influenzato la competizione tra i cinque contendenti che mirano ai quattro posti per le semifinali. Questi incontri servono solo come riferimento per tutte le squadre e gli spettatori.

Gli italiani superano i difensori della Coppa

Per la prima volta, gli italiani hanno battuto i Kiwi. La gara è iniziata con una fase di partenza tesa e un audace e riuscito movimento degli italiani. In seguito, i "Taihoro" della Nuova Zelanda hanno perso il contatto con i loro foil. La squadra difensore della Coppa non è riuscita a colmare il divario. Il duello si è concluso drammaticamente. Un fulmine ha colpito l'acqua vicino alla "Luna Rossa" durante la gara. I dati di navigazione per il percorso della gara sono stati momentaneamente guasti a bordo. Dopo la gara, il co-pilota Francesco Bruni ha dichiarato: "Finalmente abbiamo battuto i Kiwi! Vincere in una giornata così difficile rende la vittoria ancora più dolce". Le gare rimanenti sono state rinviate al giorno successivo.

In questo contesto di gare dell'America's Cup, se un'altra squadra contendente riesce a battere la squadra difensore della Nuova Zelanda, si unirà agli italiani nel garantire un posto nelle semifinali, mentre l'altra squadra sconfitta sarà eliminata. Nonostante le loro precedenti vittorie, sia la Nuova Zelanda che l'Italia fanno parte del gruppo più ampio di squadre che lottano per i quattro posti per le semifinali, con altre squadre che hanno l'opportunità di assicurarsi il loro posto nei prossimi turni.

