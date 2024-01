Tour de France: La decima tappa è stata interrotta a causa di manifestanti sul percorso

Tutti i ciclisti sono stati costretti a fermarsi perché i manifestanti si sono seduti di fronte alla strada per bloccare un passaggio chiaro e sicuro.

La trasmissione ha mostrato le autorità presenti sul posto mentre il fumo colorato riempiva l'aria. Le telecamere hanno ripreso un momento in cui il leader di tappa Alberto Bettiol ha guidato abilmente la sua bicicletta attraverso i manifestanti, ma alla fine ha dovuto fermarsi.

Sembra che la maggior parte dei corridori sia stata trattenuta per riunirsi e aspettare che la strada venisse liberata.

Il centro del Tour de France ha dichiarato: "La corsa è neutralizzata. La corsa riprenderà con gli stessi tempi di percorrenza quando la strada sarà sgomberata".

Il gruppo francese di azione per il clima Dernière Rènovation ha rivendicato la responsabilità della protesta di martedì.

In una dichiarazione su Twitter, l'organizzazione ha affermato di aver "interrotto la 10ª tappa del Tour de France tra Morzine e Megève nel comune di Magland per fermare la folle corsa verso l'annientamento della nostra società".

Il comunicato afferma che il gruppo "non può più rimanere spettatore del disastro climatico in corso. Ci restano 989 giorni per salvare il nostro futuro, la nostra umanità".

E ha proseguito: "Il nostro obiettivo è quello di imporre una legislazione che riduca drasticamente le emissioni della Francia, a partire dalla riforma energetica, l'area che oggi ha maggiori probabilità di riunire la giustizia sociale e climatica".

"Questa è la nostra ultima possibilità di evitare conseguenze catastrofiche e irreversibili: caldo mortale, eventi meteorologici estremi, carestie, migrazioni di massa, conflitti armati... e questo per tutte le prossime generazioni di esseri umani".

L'incidente è avvenuto a 36 chilometri dal traguardo di Megève, in Francia.

La decima tappa della famosa corsa francese è ripartita dopo circa 15 minuti di interruzioni causate dai manifestanti.

La CNN ha contattato gli organizzatori del Tour per un commento.

Fonte: edition.cnn.com