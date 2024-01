Notizie salienti

Toto Wolff: Lewis Hamilton e Nico Rosberg meritano entrambi il titolo di Formula 1

Wolff guarda alla corsa al titolo di F1

Rosberg precede Hamilton di 12 punti

La gara inizia domenica alle 13:00 GMT

Come fa a distinguere l'uno dall'altro? La risposta, molto semplicemente, è che non lo fa.

"Penso che entrambi meriterebbero di vincere il titolo", ha dichiarato Wolff alla CNN in vista dell'ultima gara della stagione. "Nico perché è stato un concorrente agguerrito di Lewis per tutti questi anni e ha avuto problemi tecnici nel 2014, per esempio.

"E dall'altra parte, Lewis non è stato molto fortunato quest'anno con i suoi problemi al motore in Malesia. Se dovesse reagire e vincere il campionato, anche questo sarebbe meritato".

Wolff, anch'egli ex pilota, ha acquistato una quota della Williams F1 nel 2009, prima di lasciarla per entrare nel consiglio di amministrazione della Mercedes nel 2013. La sua squadra è stata la forza dominante di questa stagione del campionato di F1.

Rosberg è in vantaggio, con 12 punti di vantaggio sul compagno di squadra, e il tedesco sa che un podio gli garantirà la vittoria del suo primo titolo mondiale.

Per Hamilton, finire ovunque tranne che sul podio significherà la fine del suo regno.

Il britannico è stato sfortunato in Malesia quest'anno, quando problemi tecnici lo hanno costretto a uscire da una gara che si è conclusa con un raro 1-2 della Red Bull. Ciò ha permesso al suo rivale di aprire un vantaggio di 23 punti in testa al campionato, e da allora le sue possibilità di titolo sono sembrate scarse.

Leggi: Hamilton e Rosberg sono "opposti".

Ma dopo tre vittorie consecutive, Hamilton è tornato in lizza.

I due hanno dato vita a una tesa rivalità nel corso di questa stagione del campionato di F1, che culminerà ad Abu Dhabi questo fine settimana. Wolff ammette che i due piloti hanno diviso il garage della Mercedes, con buoni risultati.

"Prima di tutto bisogna riconoscere che c'è una rivalità non solo tra i piloti, ma anche tra le due parti del garage. Gli ingegneri e i meccanici si vedono molto vicini a un solo pilota.

"Questo è un punto di forza perché si vuole che siano competitivi, ma dall'altro lato è una debolezza. In passato abbiamo visto che in alcuni team la rivalità si è trasformata in qualcosa di negativo per la squadra. Con noi non è successo.

"Cerco di rimanere il più neutrale possibile, senza dare troppo ad uno e non all'altro. Quindi la cosa migliore è stare in disparte e guardarli".

Nonostante sia in procinto di vincere il suo quinto e terzo titolo di F1 consecutivo, Wolff ammette che non c'è stato tempo per rilassarsi e assorbire il successo della stagione per la Mercedes.

"Non c'è una cosa come il divertimento. Dopo la stagione ci rilassiamo e riflettiamo su ciò che abbiamo fatto. Ma poi la mentalità del team è quella di guardare ai punti in cui non siamo stati così bravi e cercare di lavorare su questi punti deboli.

Spero che un giorno, tra molti anni, potrò guardarmi indietro e pensare: "È stata una bella corsa"".

Fonte: edition.cnn.com