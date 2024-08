- 'Totalmente oscurata': la vittoria dell'Unione oscurata dalla partenza di Gozen

Il capitano Khedira non può nascondere la sua delusione dopo la vittoria per 1-0 di Union Berlin su FC St. Pauli. "È un casino," ha dichiarato senza peli sulla lingua su DAZN. "Gli intellettuali dovrebbero rendersi conto che siamo giocatori di calcio, ma anche esseri umani." In precedenza, Khedira era stato interrogato sulla reazione della squadra all'improvvisa partenza del giocatore nazionale Robin Gosens.

Gosens era infatti partito per la Fiorentina in prestito per la Serie A italiana, come annunciato dalla squadra dopo la partita. Il processo di trasferimento aveva causato un po' di trambusto. Mentre l'allenatore Bo Svensson stava preparando la squadra per affrontare il FC St. Pauli, Gosens stava sottoponendosi a visite mediche per valutare la sua condizione fisica - con risultati promettenti. Soltanto un anno dopo, il calciatore più pagato della storia del club e capocannoniere della stagione precedente se ne stava andando, almeno temporaneamente. "Una giornata assurda," ha sintetizzato Svensson.

Gosens "Vicino alle Lacrime, Completamente Turbato"

Gosens, 30 anni, è stato descritto da Khedira come "quasi in lacrime, completamente sconvolto". "A pranzo era chiaro che sarebbe rimasto, avrebbe giocato. E poi, due ore dopo, dopo il riposino, è arrivata la notizia che sarebbe andata diversamente," ha spiegato Khedira il montaña rusa di emozioni del venerdì. "Sembra strano gestire tutto questo nel giorno della partita."

Per il direttore generale del club Horst Heldt, dopo la partita, Gosens ora si trova in Toscana. "Aveva sempre detto che se si fosse presentata l'occasione se ne sarebbe andato," ha sottolineato Heldt, avendo ricevuto diverse offerte per Gosens, che aveva brillato durante il suo periodo ad Atalanta Bergamo e all'Inter Milan: "E non ha senso tenere un giocatore che non è completamente impegnato." Come sempre, l'Unione è rimasta riservata sui dettagli del trasferimento.

Il Nuovo Acquisto Rothe Si Ambienta Durante la Partita

Con una certa sorpresa, l'Unione aveva già trovato un sostituto con l'arrivo di Tom Rothe dal Borussia Dortmund II. Il 19enne ha subito preso il posto di Gosens. "Ha faticato all'inizio," ha notato Svensson riguardo al debutto di Rothe, ma ha anche riconosciuto le circostanze. "Ha avuto solo tre ore e mezzo per prepararsi prima del calcio d'inizio," ha spiegato Svensson. "Si è migliorato nella seconda metà, questo ragazzo ci darà molte soddisfazioni."

Anche senza Gosens, che aveva orchestrato gli attacchi prima della partita, l'Unione ha conquistato una vittoria meritata contro la neopromossa, grazie al gol di Benedict Hollerbach al 34'. "Abbiamo quattro punti dopo due partite. È un buon punto di partenza per noi. Altri non ci sono ancora riusciti," ha detto Hollerbach.

Hollerbach: "C'è Definitivamente Margine di Miglioramento"

L'Unione ha avuto bisogno di un po' di fortuna dopo una prestazione sottotono. Il portiere Frederik Rönnow ha negato un'ottima occasione ai visitatori nei minuti di recupero, altrimenti l'Unione avrebbe passato una giornata frustrante. "Chiaramente, avremmo potuto essere più dominanti, fare meglio," ha riconosciuto Hollerbach. "Se avessimo concesso un altro gol qui, non sarebbe stata una grande partita."

La partenza di Gosens ha in gran parte oscurato altri sviluppi, come l'arrivo previsto di Andrej Ilic. Il serbo di 24 anni, alto 1,89 metri, arriva in prestito dal club francese OSC Lille per questa stagione, previsto per contribuire con i gol. "Giocatori del suo calibro non capitano spesso," ha detto Heldt riguardo all'attaccante centrale che è stato fuori per infortunio per un po'. "È un'opportunità per lui, ma anche per noi."

Nel frattempo, Gosens sta anche puntando a un posto nella nazionale. A Firenze, che ha superato la fase a gironi della Conference League giovedì, le lacrime potrebbero asciugarsi in fretta.

