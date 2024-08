- Torta e gelato: problemi di vespe nel settore della ristorazione

In alcune parti della Turingia, le vespe sono diventate un problema nell'ambito della gastronomia all'aria aperta. Gli insetti ronzanti, alla ricerca di cibo, stanno attualmente allontanando i clienti e riducendo le vendite, secondo i ristoratori. "Il problema non è diffuso e non ci sono chiamate di massa per aiuto. Ma ho sentito da panetterie e gelaterie che le vespe stanno scoraggiando i clienti", ha dichiarato Dirk Ellinger, presidente dell'Associazione degli Hotel e Ristoranti della Turingia, in risposta a una richiesta a Erfurt.

Le attività individuali, comprese le gelaterie in alcune località della Foresta della Turingia, stanno soffrendo a causa di un gran numero di vespe nella zona esterna. Gli ospiti preferiscono restare all'interno e i tavoli della gelateria sono a malapena sufficienti durante le ore di punta, il che porta a meno gelati venduti.

Le vespe sono attratte dal gelato, ma anche dal salame, secondo Rainer Hanke, consulente per le vespe e le calabrinidi per l'Unione per la Conservazione della Natura della Turingia (Nabu). Quest'anno non ci sono eccezionalmente molte vespe in gran parte della Turingia, ma piuttosto una forza media delle popolazioni di vespe. "Le differenze regionali, ovviamente, sono sempre presenti."

A agosto, quando molte popolazioni di vespe raggiungono la loro forza peak, è normale che la vespa tedesca e comune sia attratta dal gelato, dalla torta di frutta, dal salame e altri alimenti. Quest'anno, con poca frutta sugli alberi a causa delle gelate tardive, è possibile che gli animali possano essere più attratti da altre fonti di cibo. "Una gelateria allora agisce come una calamita", ha detto Hanke. Gli ospiti e i ristoratori dovrebbero restare tranquilli e evitare di schiacciare, soffiare o esalare sulle vespe.

Ci sono state molte domande su come gestire i nidi di vespe

Molti insetti sociali hanno avuto un inizio molto povero in primavera a causa delle gelate notturne e dei periodi di freddo temporanei, ha detto Hanke. Il tempo ha anche causato problemi per altri insetti di cui le vespe hanno bisogno come preda.

Oltre agli insetti di cui le vespe hanno bisogno per le proteine per allevare i loro giovani, sono attratte anche dai carboidrati nei fiori, nelle piante e nei frutti maturi. Questi carboidrati forniscono alle vespe l'energia per volare.

Negli ultimi giorni, ci sono state molte domande al Nabu su come gestire i nidi di vespe nelle case, nei capanni e nei giardini. "Chiunque scopra un nido di vespe ora ha vissuto con i ronzanti giallo-marrone per un po' di tempo e le popolazioni di vespe muoiono comunque in autunno", ha detto Hanke. È importante non disturbare la zona del nido e muoversi lentamente vicino al nido per evitare di irritare gli insetti. Per evitare problemi, Hanke consiglia di mantenere una distanza di sicurezza di due o tre metri dal nido. Se un nido di vespe deve essere rimosso o spostato,

