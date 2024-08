- Torno sulla passerella di Victoria's Secret

Nel 2018, le Victoria's Secret Angels hanno fatto il loro ultimo passo sulla passerella, ma quest'autunno lo spettacolo di moda Victoria's Secret sta per tornare. Le icone della bellezza Tyra Banks (50) e Gigi Hadid (29) hanno annunciato la notizia attraverso un post su Instagram.

Tyra Banks ha sfilato per nove volte durante il suo periodo con il marchio di intimo, trasmesso in TV negli Stati Uniti e seguito da fino a 12 milioni di spettatori. Nonostante la fine dello spettacolo in TV, Gigi Hadid è rimasta fedele all'impero di intimo e ha fatto parte dell'équipe del tour dello scorso anno. Ora, entrambe sono pronte a tornare al Victoria's Secret Show a New York City questo ottobre, come annunciato sull'account Instagram ufficiale del marchio.

Nel video di Instagram, Hadid entra in una lobby d'albergo dove Banks la accoglie con un invito allo spettacolo, indossando una maglietta e una giacca che promuovono l'evento di quest'anno. La didascalia recita: "Scusate, non siamo riusciti a scrivere una didascalia, eravamo troppo impegnati a raccogliere la mascella da terra mentre Tyra Banks e Gigi Hadid consegnavano gli inviti per lo VSFS. Capite."

Riunione di supermodelle

Il marchio di intimo ha rivelato che altre modelle come Candice Swanepoel (35), Imaan Hammam (27), Grace Elizabeth (27), Taylor Hill (28) e la modella plus size Paloma Elsesser (32) parteciperanno.

In maggio, Victoria's Secret ha annunciato su Instagram il ritorno dello spettacolo in autunno: "Abbiamo ascoltato e siamo tornati. Lo spettacolo di moda Victoria's Secret è tornato per rappresentarci come siamo oggi, insieme a tutto il glamour, la passerella, le ali e l'intrattenimento musicale che avete imparato ad apprezzare".

Empowering, Modern, Created by Women, for Women

Lo spettacolo del 2024 si annuncia più inclusivo dei suoi predecessori. "Lo spettacolo di moda Victoria's Secret 2024 offrirà tutto ciò che i nostri clienti hanno richiesto - glamour, passerella, moda, divertimento, ali, intrattenimento. Ma attraverso una forte lente moderna che rappresenta chi siamo oggi", ha annunciato il marchio in maggio. "Siamo entusiasti di presentare una versione femminile di questo leggendario marchio più tardi quest'anno!"

La grande rivelazione delle tendenze dell'intimo dell'anno ha trasformato in uno spettacolo nel corso degli anni, con la partecipazione di modelle del calibro di Heidi Klum (51) e artisti di fama mondiale. Il titolo di Victoria's Secret Angel è stato concesso a molte modelle. Tuttavia, a seguito delle critiche per la mancanza di inclusività, lo spettacolo è stato cancellato nel 2019. Nel 2023, gli organizzatori dello spettacolo hanno lanciato "Il Tour".

