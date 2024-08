Torneo di tennis di Cincinnati: Aryna Sabalenka sconfigge Iga Świątek, assicurandosi un posto contro Jessica Pegula nel round finale.

Per la prima volta in questa stagione, Sabalenka è riuscita a sconfiggere Swiatek in due set, segnando la sua prima vittoria sulla numero uno del mondo dopo due sconfitte in finale al WTA 1000. Secondo il WTA, Sabalenka ha dichiarato: "Non stavo affrettando le cose. Avevo fiducia in me stessa e non cercavo di colpire la palla con troppa forza. Stavo semplicemente cercando di restare in partita, mettendo quanta più pressione possibile su di lei, e mi sono concentrata molto sul mio servizio". Ha aggiunto: "Quando qualcuno è avanti 8-3, pensi: 'Devo mantenere l'interesse', quindi volevo questa vittoria disperatamente per rendere le nostre partite interessanti per il pubblico".

Ora in finale per la quinta volta quest'anno, Sabalenka punta a conquistare il suo secondo titolo dopo la difesa dell'Open d'Australia di gennaio. In precedenza, non aveva mai raggiunto la finale a Cincinnati, e con questa vittoria salirà al secondo posto nella classifica mondiale.

Pegula punta a un traguardo storico

Pegula, d'altra parte, ha l'opportunità di diventare la prima donna dal 1973 a conquistare sia gli Open del Canada che gli Open di Cincinnati nella stessa stagione, dopo Evonne Goolagong Cawley.

Per raggiungere questo traguardo, l'americana ha superato una rivitalizzata Badosa 6-2 3-6 6-3 in un incontro ritardato dalla pioggia domenica, aggiudicandosi la sua nona vittoria consecutiva dopo la vittoria a Montreal della scorsa settimana.

Dopo aver trascorso gran parte della stagione con gli infortuni, Pegula ha trovato una forma eccezionale nel momento giusto, con lo US Open che inizia il 26 agosto.

Pegula ha dichiarato: "Mi sento fisicamente benissimo dopo aver raggiunto le finali consecutive". Ha aggiunto: "Ho avuto un po' più di riposo questa volta, che aiuta. Il corpo si sente fantastico, che è ottimo. Tutto ciò di cui ho bisogno ora è un po' più di riposo!". Ha aggiunto: "Dopo la finale di domani, avrò una settimana per recuperare il sonno".

La vittoria di Sabalenka su Swiatek in due set ha anche dimostrato la sua bravura nel tennis, mostrando una grande pressione sul servizio per tutta la partita. Pegula, che punta a un traguardo storico, dovrà portare il suo miglior tennis sia agli Open del Canada che agli Open di Cincinnati per seguire le orme di Goolagong Cawley.

