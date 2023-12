'Tornati al peggio': Il Manchester United continua a soffrire dopo la brutta sconfitta con il Nottingham Forest

È stata l'ennesima difesa incapace - una delle caratteristiche della stagione dello United fino a quel momento - a concedere all'argentino Nicolás Domínguez un sacco di spazio in area di rigore per portare il Forest in vantaggio dopo 64 minuti.

Marcus Rashford ha riportato lo United in parità a 12 minuti dal termine dopo un errore del portiere del Forest Matt Turner, ma la fragile difesa del Ten Hag è stata nuovamente violata appena quattro minuti dopo, quando Morgan Gibbs-White ha concluso un abile contropiede per assicurarsi la vittoria per 2-1 e tre punti fondamentali nella lotta contro la retrocessione.

Era la seconda partita dello United da quando il miliardario britannico Jim Ratcliffe ha concluso l'accordo per l'acquisto di una quota del 25% del club e se la rimonta dello United nel Boxing Day contro il Villa gli aveva dato un po' di ottimismo per il futuro, la sconfitta di sabato ha messo rapidamente a nudo l'enormità del compito che lo attende.

David Brailsford, allenatore di ciclismo britannico e direttore sportivo dell'azienda INEOS di Ratcliffe, era presente al City Ground insieme al leggendario manager dello United Alex Ferguson. Entrambi saranno sicuramente rimasti molto delusi.

Secondo Opta, lo United ha perso nove delle prime 20 partite di campionato per la prima volta dal 1989-90, totalizzando un numero di sconfitte pari a quelle subite nell'intera stagione scorsa.

Dopo la partita, la leggenda dello United Gary Neville ha detto che il Manchester United "è tornato al suo peggio".

"Il Manchester United è tornato ad essere quello che è: inconsistente e terribile", ha detto a Sky Sports. "Escono dal campo come un gruppo di sconfitti. I tifosi dello United dietro la porta se ne andranno delusi.

"Non so bene cosa sia questo Manchester United", ha aggiunto. "È molto difficile da guardare. Credo che tutti abbiano accettato che Erik ten Hag abbia fatto un ottimo lavoro nella sua prima stagione.

"Con la nuova proprietà, Sir Dave Brailsford sarà sotto osservazione, settimana dopo settimana. Lo vedremo comparire nella cabina di regia.

"Guarderà a quello che è questo club, dentro e fuori dal campo. Quello che sta vedendo in questo momento non gli piacerà".

Neville ha aggiunto che la stagione dello United è stata "più in discesa che in salita" e che alcune delle prestazioni sotto Ten Hag in questa stagione sono state "ben al di sotto di ciò che dovrebbe essere richiesto a questo livello".

Nelle ultime cinque partite di campionato lo United ha raccolto solo quattro punti su 15 possibili, scendendo al settimo posto in classifica e a nove punti dall'Arsenal che occupa il quarto e ultimo posto in Champions League.

La squadra è anche già fuori dalla Champions League, finendo in fondo a un gruppo non particolarmente difficile, e dalla Coppa di Lega, lasciando la FA Cup come unica possibilità di vincere questa stagione.

Lo United è l'unica squadra nella parte alta della Premier League con una differenza reti negativa e solo il Burnley e lo Sheffield United, le due squadre in fondo al campionato, hanno segnato meno gol dei 22 dello United in questa stagione.

Il club ha speso ingenti somme di denaro per i giocatori che Ten Hag voleva nella sua squadra, tra cui André Onana e Antony, ma il manager olandese non è più vicino a implementare uno stile preciso rispetto a quando ha preso le redini all'inizio della scorsa stagione.

Dopo essere stato sostituito a meno di 10 minuti dal termine del secondo tempo contro il Forest a seguito di un'altra prestazione insufficiente, l'ala brasiliana Antony chiude il 2023 con un totale di un gol in 33 partite di Premier League.

In 21 partite e oltre 900 minuti di Premier League in questa stagione, Antony ha realizzato zero gol e zero assist. Si dice che il Manchester United abbia pagato 109 milioni di dollari per i suoi servizi.

Neville ha detto che questo risultato e questa prestazione significano che Ten Hag è ora "sotto pressione".

"Non c'è dubbio su questo. Ovviamente verranno nominati i tre ruoli - amministratore delegato, direttore sportivo e responsabile del reclutamento - e gli altri se ne andranno", ha detto.

"L'allenatore è quello che sarà la loro più grande decisione, lo è sempre in un club di calcio, perché non si può licenziare un allenatore facilmente.

"Sono fuori dall'Europa e dalla Carabao Cup. Devono rimettere in forma i loro giocatori e cercare in qualche modo di puntare alla Champions League e vedere dove li porta.

"Ma al momento sembrano ben lontani da questo traguardo e ci sono sei o sette squadre che sono molto più in forma di loro. Sembra lontano un milione di miglia".

Fonte: edition.cnn.com