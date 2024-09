Tornando in piscina, ha avuto ricordi di un attacco di squalo che le ha portato alla perdita della gamba.

"È stato veramente difficile," ha detto a CNN Don Riddell. "In quel momento, fisicamente, l'acqua fredda ha mandato quello che sembrava scariche elettriche attraverso la mia gamba recentemente amputata a causa dei nuovi terminazioni nervose. Emotivamente, sentire il suono dell'acqua ha scatenato flashback all'attacco."

Tuttavia, c'erano "scintille di ottimismo," ha aggiunto. "Ci sono stati momenti in acqua che sono sembrati sereni e deliziosi mentre cercavo di riaccendere il mio affetto per l'acqua."

E sorprendentemente, solo 16 mesi dopo, stava nuotando sul palcoscenico più grande di tutti, vincendo due medaglie d'argento paralimpiche a Parigi nelle gare di stile libero femminile S10 400 metri e dorso 100m.

"È difficile da descrivere, ma è tutto grazie ai numerosi individui che mi hanno sostenuto quest'anno, anche sugli spalti durante i giochi di Parigi," ha detto.

Truwit era una nuotatrice competitiva per l'Università di Yale, laureata in scienze cognitive ed economia, e si trovava in vacanza con la sua compagna di squadra Sophie Pilkinton quando l'attacco è avvenuto. Stavano facendo snorkeling alle Isole Turks e Caicos.

"È stato un giorno terrificante, un momento tragico che non augurerei al mio peggior nemico," ha detto Truwit. "Ma quando guardo indietro ora, mi concentro sul coraggio che Sophie e io abbiamo dimostrato e su quanto sono grata per la calma, le conoscenze mediche e l'altruismo di Sophie che mi hanno salvato la vita."

Sono riusciti a respingere lo squalo e a nuotare indietro verso la barca dove la sua amica ha applicato un laccio emostatico per fermare l'emorragia. Truwit è stata quindi trasportata in elicottero in ospedale dove i medici hanno operato tre volte e infine le hanno amputato la gamba sinistra appena sotto il ginocchio il giorno del suo 23° compleanno.

"Ancora oggi ho flashback all'attacco e nei primi giorni ho avuto diversi incubi," ha detto. "Mia madre passava notti insonni con me, aiutandomi a superare tutto. Ma ho imparato a confrontare la mia paura, sapendo che potevo avere un flashback, sentirmi spaventata e comunque superarlo."

Subito dopo l'attacco, Noelle Lambert, un'atleta paralimpica americana di atletica leggera che ha gareggiato a Parigi, ha contattato Truwit e ha piantato il seme di competere ai Giochi paralimpici.

"È iniziato come una missione per riacquistare il mio amore per il nuoto, poi per ottenere un po' di esercizio e cardio che mi mancava tristemente," ha detto. "Si è evoluto in una domanda: 'E se potessi farcela?' Ho sempre avuto 'e se' che finivano negativamente, pieni di paura e ansia. Ma questo 'e se' era emozionante e speranzoso, circondato da tristezza e lacrime."

La sua famiglia, il suo allenatore, che è uscito dal ritiro per guidarla di nuovo al nuoto agonistico, e gli amici, compresi quelli che le hanno salvato la vita, erano tutti lì a tifare mentre conquistava le sue medaglie d'argento, scrivendo su Instagram, "I miei salvatori, eroi, sorelle, migliori amiche. Le ispirazioni più

