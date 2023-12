Tony Finau vince il Northern Trust, la sua prima vittoria in 1.975 giorni

Ma lunedì pomeriggio Finau ha posto fine alla sua lunga attesa per la seconda vittoria nel PGA Tour, battendo Cameron Smith in uno spareggio per vincere il Northern Trust al Liberty National Golf Club.

In questi cinque anni di assenza di vittorie, Finau ha ottenuto otto secondi posti e 39 top-10. Non c'è da stupirsi che sia apparso sollevato dopo aver affondato il putt vincente per ottenere la sua prima vittoria dall'Opem di Porto Rico del 2016.

"Ho un'estrema fiducia in me stesso, e devo averla", ha detto il 31enne Finau ai giornalisti.

"Questo gioco è già difficile. Questi ragazzi sono già così bravi. Se non riesci a credere di poterli battere, è una battaglia in salita e io continuo a crederci".

Finau non avrebbe potuto concludere la sua corsa a vuoto su un palcoscenico migliore, vincendo la prima tappa dei FedExCup Playoffs, che incoroneranno il campione stagionale del PGA Tour.

Dopo che il giro finale del Northern Trust è stato rinviato a lunedì a causa della tempesta tropicale Henri che ha colpito il nord-est degli Stati Uniti durante il fine settimana, Finau ha girato un eccellente giro finale in 65 per concludere il torneo in 20-under par con l'australiano Smith, costringendo i due a un playoff.

Ma alla prima buca, Finau ha conquistato una vittoria epocale, che lo proietta in cima alla classifica della FedExCup con due tornei ancora da giocare: il BMW Championship di questa settimana e il Tour Championship di Atlanta a settembre.

Il Northern Trust è il primo evento di playoff della FedEx Cup del PGA Tour.

La FedEx Cup prevede che i giocatori accumulino punti di classifica nel corso della stagione e che i primi 125 partecipino al primo spareggio.

Il campo si restringe e gli ultimi 30 giocatori partecipano al Tour Championship, dove il campione della FedExCup vince 15 milioni di dollari.

"Credo in me stesso", ha aggiunto Finau. "Credo nella mia squadra. Non ho avuto le vittorie necessarie per avere questo tipo di fiducia e di convinzione, ma è necessario.

"Devo credere di poter uscire e battere J.T. oggi, e di poter battere Jon Rahm", ha continuato Finau, riferendosi a Justin Thomas e al numero 1 del mondo. "Devo crederci, e l'ho fatto, e continuo a farlo, e questo è l'unico motivo per cui oggi sono seduto qui come campione".

Giorni difficili

Il ritorno di Patrick Reed al Liberty National, dove ha vinto il Northern Trust nel 2019, non è andato secondo i piani.

L'americano, che si era presentato al torneo con il 22° posto nella classifica FedExCup, è stato costretto a ritirarsi per un infortunio alla caviglia.

Durante l'ultimo giro, Reed ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di essere a casa a Houston per combattere una doppia polmonite.

"La buona notizia è che la mia caviglia sta bene", ha scritto. "La cattiva notizia è che sono stato in ospedale con una polmonite bilaterale. Sono sulla via della guarigione, non appena avrò il via libera dai medici - non vedo l'ora di tornare. Vi auguro il meglio e non vedo l'ora di tornare in campo!

"Grazie mille per il vostro sostegno", ha proseguito, "significa molto per me. Inoltre, un ringraziamento speciale ai medici, alle infermiere e al personale del Methodist Hospital del Texas Medical Center".

Lunedì Reed si è ritirato anche dal BMW Championship di questa settimana, il secondo evento dei FedExCup Playoffs.

