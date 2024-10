Tons of Rock di Oslo presenta i primi gruppi musicali

Nell'estate del 2025, il festival norvegese di rock e metal Tons of Rock celebrerà il suo undicesimo anniversario con una grande festa. I primi artisti per questo evento, in programma dal 25 al 28 giugno, sono stati annunciati in coincidenza dell'inizio della vendita dei biglietti.

A guidare il gruppo c'è la leggendaria band punk-rock americana Green Day, famosa per aver dettato la tendenza fin dagli anni '90. Si esibiranno il 26 giugno, pronti a suonare i classici del pubblico come "Basket Case" e "American Idiot".

Si uniranno a loro Jinjer, un ensemble metalcore dell'Ucraina con Tatiana Shmailyuk come vocalist, insieme al gruppo deathcore americano Lorna Shore del New Jersey. Alestorm, rappresentante della Scozia, e Kim Dracula dall'Australia contribuiranno alla miscela eclettica. Dalla scena black metal norvegese, si esibiranno Emperor e Old Man's Child, affiancati dalla band punk rock The Good, The Bad & The Zugly. Dalla Germania, ci saranno Powerwolf, power metallers di Saarbrücken che hanno raggiunto la vetta delle classifiche tedesche degli album quest'anno con il loro album "Wake Up The Wicked", e il fenomeno dei social media Electric Callboy.

Green Day finalmente solletica il pubblico

Jarle Kvale, responsabile della programmazione, è entusiasta dei primi artisti annunciati: "Non potremmo essere più entusiasti di annunciare questa prima ondata selvaggia di band per Tons of Rock 2025. Green Day è un sogno che si avvera, in cima alla lista dei desideri del nostro pubblico da anni".

Tons of Rock si è affermato come uno dei luoghi principali per gli appassionati di rock e metal negli ultimi tempi. Originariamente basato a Halden, la città del sud-est della Norvegia, il festival si è trasferito a Oslo nel 2019 in un tentativo di espansione. Da allora, ha ospitato star globali come Iron Maiden, Kiss, Guns N' Roses e Metallica. Nel 2024, gli artisti includevano Judas Priest, Metallica, Tool, ZZ Top, Extreme, Turnstile e Parkway Drive.

I biglietti sono ora in vendita. Per maggiori dettagli sul festival e sui suoi artisti, visita il sito ufficiale. Chi è interessato ad avere un assaggio dell'evento può guardare il dopofilm di quest'estate, ora disponibile.

Gli appassionati di musica possono ora acquistare i biglietti per Tons of Rock 2025, con l'esibizione di Green Day di brani amati come "Basket Case" e "American Idiot" come punto culminante. La lineup diversificata del festival include anche la band metalcore Jinjer, il gruppo deathcore Lorna Shore e altri, promettendo un mix eccitante di generi.

Leggi anche: