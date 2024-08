- Tono duro nella campagna elettorale: il sondaggio fa tremare la maggioranza

Due a metà del mese prima delle elezioni statali in Turingia*, il tono tra i partiti sta diventando più aspro, con un nuovo sondaggio che minaccia di rendere difficile la formazione di un governo. Il Ministro Presidente e candidato principale della Sinistra Bodo Ramelow ha definito l'alleanza con Sahra Wagenknecht un "partito fantasma assurdo" in un'intervista con il berlinese "Tagesspiegel". Wagenknecht, ha detto, "è ovunque a parlare di un accordo politico: il BSW in Sassonia dovrebbe rieleggere Michael Kretschmer (CDU) come Ministro Presidente, e in cambio la CDU dovrebbe fare Frau Wolf la Presidente della Turingia", si è lamentato Ramelow. "Wagenknecht sta già distribuendo cariche prima delle elezioni". Ha letto questo "con stupore".

Gara a Due

Secondo un nuovo sondaggio Insa, potrebbe esserci una gara testa a testa per il secondo posto tra il BSW e la CDU - i Democratici Cristiani sono al 21 percento, il BSW al 19 percento. Il partito della Sinistra di Ramelow ha migliorato di due punti percentuali rispetto a un sondaggio Insa di giugno, arrivando ora al 16 percento. L'AfD rimane al primo posto con il 30 percento.

Per i partner di coalizione attuali di Ramelow, sembra una lotta per la sopravvivenza: i Verdi, secondo il sondaggio, non entrerebbero nel parlamento della Turingia con il 3 percento. L'SPD, con il suo presidente regionale e Ministro dell'Interno Georg Maier, è solo al 6 percento - pericolosamente vicino alla soglia del 5 percento. L'Insa dà un margine di errore massimo del 3,1 percento. I sondaggi sono generalmente soggetti a incertezze. Tra le altre cose, la lealtà al partito in calo e le decisioni elettorali sempre più a breve termine rendono difficile per gli istituti di sondaggio pesare i dati raccolti. L'FDP non sarebbe rappresentata in parlamento con il 3 percento.

Ramelow contro un governo di minoranza

La situazione politica in Turingia è stata estremamente complessa per anni. Ramelow ha guidato un governo di minoranza rosso-rosso-verde senza la propria maggioranza in parlamento per circa quattro anni e mezzo. In un'intervista con il "Tagesspiegel", il 68enne ha ribadito: "Non posso consigliare a questo paese un governo di minoranza. Lo dico sul serio".

Ma alla fine potrebbe risultare in una simile costruzione. Negli ultimi sondaggi, c'è stata una maggioranza matematica per la CDU, il BSW e l'SPD. Nel sondaggio Insa attuale, however, i tre insieme raggiungono solo il 46 percento, che è anche la soglia per la maggioranza, poiché tre percento ciascuno dei Verdi e dell'FDP, nonché due percento di altri partiti, non si tradurrebbero in seggi in parlamento.

Una coalizione con l'AfD, considerata estremista di destra in Turingia, è esclusa da tutti gli altri partiti con possibilità di entrare nel parlamento regionale. La CDU respinge anche una coalizione con la Sinistra - a grande dispiacere di Ramelow. Il 68enne ha detto nella trasmissione RTL/ntv "Early Start" che questa "mentalità di esclusione" era un disastro. Lotta per un governo di maggioranza. Ramelow ha messo in guardia dall'AfD e dalla normalizzazione del fascismo, come l'ha definita.

Wagenknecht attacca Voigt

La candidata principale del BSW della Turingia Katja Wolf aveva recentemente chiamato per un nuovo approccio all'AfD in un'intervista con il "Welt" e ha criticato che il firewall aveva reso l'AfD più forte. Ha chiamato per più pragmatismo, ad esempio nel trattare le proposte dell'AfD. "Se ci si trovasse in una coalizione, allora si applicherebbero regole diverse alle proposte. È logico", ha detto in seguito all'agenzia di stampa dpa.

Il segretario generale della CDU della Turingia Christian Herrgott ha dichiarato che la posizione del BSW mostra che non sa dove sta andando. "Mentre Wagenknecht dalla Saarland cerca di dettare condizioni per la Turingia, il BSW fluttua tra il prolungamento della coalizione rosso-rosso-verde e il fare il filo con l'AfD di Höcke".

È anche incerto se la CDU sarebbe aperta a una coalizione con il BSW se fosse superata dal partito di Wagenknecht. Wolf potrebbe allora rivendicare la posizione di Presidente del Consiglio. Ha espresso fiducia nel fatto che una soluzione sarebbe trovata anche allora, dicendo: "Sento un grande desiderio in tutti di evitare un governo di minoranza, anche all'interno della CDU". A suo avviso, tutte le "partiti democratici" sono consapevoli della loro "responsabilità speciale".

Wagenknecht ha accusato il candidato principale della CDU della Turingia Mario Voigt di mettere in contrapposizione la politica federale e quella regionale. Ha detto al "Thüringer Allgemeine" che se Wolf diventasse Presidente del Consiglio, "scatenerebbe un terremoto a Berlino e cambierebbe la politica federale".

Voigt, ha detto, "non capisce fino a che punto la sbagliata politica estera della coalizione a traffico luce e Unione, che potrebbe portare il nostro paese in una guerra nucleare, spaventi anche le persone in Turingia".

