Tonne di pesci finiscono nel bacino polacco

I ricordi oscuri delle massicce morti di pesci dell'estate 2022 riaffiorano: Tonnellate di pesci morti vengono scoperti in una riserva polacca vicino al Canale di Gliwice. I campioni d'acqua indicano un problema ben noto. L'amministrazione regionale risponde.

Tonnellate di pesci morti sono state trovate in una riserva in Polonia vicino al Canale di Gliwice, che si dirama dal fiume Oder, secondo le autorità polacche. Negli ultimi giorni, più di 14,5 tonnellate di pesci morti sono state recuperate dalla riserva di Dzierzno Duze, ha detto Marek Wojcik, capo dell'amministrazione regionale della Slesia. I test del laboratorio dell'agenzia ambientale hanno rilevato alte concentrazioni di tossica alga dorata nell'acqua prelevata dalla riserva.

Wojcik ha detto che sono state installate barriere in una connessione tra la riserva e il Canale di Gliwice per impedire all'alga dorata e ai pesci infetti di entrare nel canale e poi nel fiume Oder. Si aspetta che nei prossimi giorni vengano recuperati altri pesci morti dalle riserve.

Nell'estate del 2022 ci sono state massicce morti di pesci nel fiume Oder. Gli esperti in Germania e in Polonia hanno concluso che l'effetto tossico di un fioritura dell'alga dorata velenosa Prymnesium parvum era probabilmente la causa della morte dei pesci.

Il Canale di Gliwice, lungo 41 chilometri, che collega la metropoli della Slesia superiore di Gliwice con il fiume Oder, è entrato in funzione nel 1939. Lo scorso estate, anche lì sono stati recuperati molti pesci morti. Le autorità hanno ordinato l'arricchimento dell'ossigeno dell'acqua.

L'Unione Europea, preoccupata per l'impatto ambientale, ha manifestato interesse per le continue morti di pesci in Polonia. Le autorità polacche hanno cercato la cooperazione internazionale delle agenzie ambientali dell'Unione Europea per aiutare nelle indagini e nella prevenzione di simili incidenti in futuro.

