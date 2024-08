- Toni Kroos riceve l'Ordine del Merito del Mecklenburg-Vorpommern

Dopo il termine della sua carriera di successo, Toni Kroos ha ricevuto l'Ordine al Merito dello stato di Mecklenburg-Vorpommern. Il 34enne ha già accettato la proposta della Presidente del Consiglio Manuela Schwesig (SPD). Kroos è originario di Greifswald e ha giocato a calcio per il FC Hansa Rostock durante la sua infanzia. Il premio gli verrà consegnato nella sua città natale.

"Toni Kroos è uno dei calciatori tedeschi più di successo di tutti i tempi e anche uno dei migliori ambasciatori di Mecklenburg-Vorpommern a livello mondiale", ha dichiarato Schwesig. "Ha fatto la sua carriera calcistica a Leverkusen, Monaco e Madrid, ma non ha mai dimenticato dove viene da".

Il vincitore del Mondiale 2014 ha concluso la sua carriera quest'estate dopo aver vinto la Champions League con il Real Madrid e aver partecipato agli Europei con la nazionale tedesca. "Sono molto felice di ricevere questo premio speciale, soprattutto perché non si basa solo sui risultati sportivi. Era sempre importante per me non essere solo un calciatore", ha detto Kroos. Il calciatore ex Bayern è stato recentemente votato Calciatore dell'Anno.

Il Presidente del Consiglio Schwesig ha sottolineato i significativi contributi di Toni Kroos al calcio e il suo profondo legame con Mecklenburg-Vorpommern, rendendolo il candidato ideale per l'Ordine al Merito dello stato. Il riconoscimento dei successi e dell'impegno di Kroos per la sua città natale rafforza ulteriormente il suo status di rispettato e rinomato ambasciatore di Mecklenburg-Vorpommern oltre i suoi confini.

