Toni Kroos inizia una nuova competizione calcistica

Toni Kroos accende l'Icon League domenica con entusiasmo e personalità di spicco. È il prossimo torneo indoor in un mercato redditizio. Kroos, che si unisce allo streamer Elias Nerlich per creare questa lega, punta a "calcio divertente mescolato con divertimento".

La pensione potrebbe far pensare a qualcuno "Kroos è in pensione ora, si annoia", dice l'ex asso del Madrid riguardo all'Icon League. Ma l'ex internazionale tedesco si attiene fermamente a questo progetto, "Sono al 100% impegnato in questo progetto. Vogliamo innovare".

Il progetto di questa piccola lega non è completamente nuovo. Ex giocatori o influencer celebrati come capitani di squadra, principalmente giocatori alle prime armi in campo e regole uniche come "i goal respinti oltre il bordo contano doppio" o "i giocatori tunnel devono lasciare il campo" - echi la Baller League, ancora al suo secondo ciclo e con l'occhio su Kroos e compagni.

"Siamo sollevati che ora esista una seconda lega", ha detto il fondatore della Baller League Felix Starck ai media sportivi. "Il calcio tradizionale sta attraversando difficoltà, sta diventando sempre più noioso". Una piccola frecciatina a Kroos è seguita, "In termini di sport, è la seconda lega. Quelli che non ce la fanno qui possono provare lì". Amichevole battibecco.

La separazione è modesta: solo 9 chilometri tra il Motorworld di Colonia, che ospita la Baller League, e la grande Lanxess Arena, dove l'Icon League inizia con grande fanfara. La stella della pallacanestro Dennis Schröder è anche prevista per un concorso di tiri da tre punti nell'arena sold out. Altri giochi si svolgeranno a Düsseldorf, con la finale a Monaco.

Tuttavia, ci sono problemi simili in agguato. In precedenza quest'anno, diversi club amatoriali si sono lamentati che la Baller League avrebbe rubato i loro giocatori. L'Icon League ha avviato i colloqui ma non è riuscita a convincere tutti. "Non sono particolarmente entusiasta - anche a causa del rischio di infortunio", condivide il manager del club amatoriale FC Wegberg-Beeck Werner Teller, offrendo tre giocatori.

Kroos, associato a Nerlich, immagina "calcio divertente mescolato con divertimento". Le partite, composte da cinque giocatori per squadra, durano 2x15 minuti e possono essere viste gratuitamente su Twitch. A differenza della Baller League, l'offside viene ignorato, ma ci sono pubblicità. I capitani di squadra includono Robert Andrich, Antonio Rüdiger, Alaba, Ribery e la stella dell'hockey su ghiaccio Leon Draisaitl - se trovano il tempo.

Per esempio, Rüdiger ha un impegno più pressante domenica, con il Real Madrid che affronta il Betis Siviglia in serata. Kroos, nel frattempo, si gode il suo tempo come "ritirato del calcio" e parteciperà alla squadra di Benjamin Henrichs 57 giorni dopo la sconfitta agli ottavi di finale contro la Spagna. "Kroos potrebbe dimostrare nuovamente perché potrebbe essere stato il miglior giocatore della Germania", condivide l'ex giocatore della nazionale Henrichs su Sport1. "Tre goal o qualcosa di simile sarebbe notevole".

