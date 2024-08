Toni Kroos inizia la partecipazione a una nuova competizione calcistica

Toni Kroos si fa portavoce dell'Icon League di domenica, circondato da stelle del calibro di Robert Andrich, Antonio Rüdiger, Alaba, Ribery e Leon Draisaitl. Si tratta della prossima grande cosa nel mercato del calcio indoor. Kroos, che ha unito le forze con il streamer Elias Nerlich per creare la lega, è entusiasta all'idea di "calcio emozionante con un tocco in più".

La pensione, per alcuni, potrebbe essere noiosa per l'ex stella del Real Madrid, ma Kroos afferma di essere "totalmente impegnato in questo progetto. Stiamo cercando di scuotere le cose".

Il concetto di lega non è del tutto nuovo. Ex professionisti o figure influenti come capitani di squadra, principalmente giocatori amatoriali in campo e regole uniche come "i gol sopra la traversa contano doppio" o "i giocatori tunnel devono lasciare il campo" - è reminiscent della Baller League, attualmente alla sua seconda stagione, che tiene d'occhio Kroos e la sua squadra.

"Non troppo impressionato"

Il fondatore della Baller League, Felix Starck, ha espresso il suo pensiero ai media sportivi, "Siamo contenti che ci sia una nuova lega ora. Il calcio tradizionale sta perdendo il suo fascino, diventando sempre più noioso". Starck non ha potuto fare a meno di gettare un po' d'ombra su Kroos, "In termini di sport, è la seconda lega. Quelli che non ce la fanno qui possono provare lì". Belle parole.

I luoghi sono vicini: è solo circa 9 chilometri dal Motorworld di Colonia, casa della Baller League, alla Lanxess Arena, dove l'Icon League fa il suo debutto. Il giocatore di basket Dennis Schröder è atteso in un concorso di tiri da tre punti nell'arena sold out. Le partite rimanenti si svolgeranno a Düsseldorf, con il culmine del torneo a Monaco.

Tuttavia, i problemi sono anche familiari. In precedenza quest'anno, diversi club amatoriali hanno accusato la Baller League di aver rubato i loro giocatori. L'Icon League ha avuto discussioni, ma non tutti sono convinti. "Non sono troppo impressionato - principalmente a causa del rischio di infortunio", dice il direttore del FC Wegberg-Beeck, Werner Tellers, fornendo tre giocatori.

Kroos, co-fondatore della lega, si aspetta "calcio emozionante con un tocco in più". Le partite, che vedono cinque giocatori per squadra, durano 2x15 minuti e vengono trasmesse in diretta su Twitch. A differenza della Baller League, non c'è fuorigioco, ma ci sono traverse. Tra i capitani di squadra ci sono Robert Andrich, Antonio Rüdiger, Alaba, Ribery e la stella dell'hockey su ghiaccio Leon Draisaitl - se trovano il tempo.

Ad esempio, Rüdiger ha altre priorità domenica, poiché il Real Madrid affronta il Betis Siviglia in serata. Kroos, ora un "ritirato del calcio", è libero di unirsi alla squadra di Benjamin Henrichs 57 giorni dopo l'uscita dei quarti di finale dell'Europa contro la Spagna. "Toni potrebbe dimostrare ancora una volta di essere stato il miglior giocatore della Germania", ha detto l'ex nazionale Henrichs su Sport1, suggerendo la possibilità che Kroos segni qualche gol.

La DFB, l'associazione calcistica tedesca, non ha ancora ufficialmente approvato l'Icon League, ma diversi grandi del calcio tedesco hanno accettato di fare da capitani di squadra, come Antonio Rüdiger e Arjen Robben, entrambi associati alla DFB.

