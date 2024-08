Tommy Haas e Sara Foster si sono separati.

L'ex tennista professionista Tommy Haas e l'attrice Sara Foster potrebbero non essersi mai sposati, ma sono stati insieme per quasi 20 anni. Tuttavia, la loro relazione non ha superato il fatto di avere due figli insieme. Secondo i rapporti, si sono separati.

L'ex asso del tennis tedesco Tommy Haas e la sua partner americana Sara Foster sono stati segnalati come separati. Lo riferisce la rivista "People", citando una fonte anonima. Haas e Foster si stanno concentrando "soltanto sulla co-genitorialità delle loro due figlie", ha dichiarato la fonte presunta.

Non viene menzionata una ragione specifica per la rottura nella relazione. Tuttavia, la rivista "People" ha notato diverse osservazioni nel passato che potrebbero aver suggerito che la coppia aveva dei problemi.

Ad esempio, Haas e la sua partner hanno avuto una discussione su Instagram per la festa di San Valentino del 2021. Haas ha messo mi piace a foto di donne in bikini sulla piattaforma social, facendo rispondere Foster con un commento sarcastico: "Buon San Valentino al ragazzo che ancora non capisce che i mi piace sono pubblici".

Ma Haas ha anche risposto alla sua ragazza dopo che lei aveva messo mi piace a una foto a torso nudo di un concorrente de "Il Bachelor". "Buon San Valentino, Sara Foster, prometto che tornerò in palestra", ha scritto l'ex atleta di alto livello.

Durante la pandemia di COVID-19, Foster ha fatto di nuovo commenti sarcastici sulla loro relazione su Instagram. "Non siamo d'accordo sulla fermezza del materasso, sulla temperatura della camera da letto, sul tempo di schermo per i bambini, sulla lingua parlata a casa, sui film, sul cibo (odio il sushi) e un milione di altre cose. Ma siamo d'accordo su una cosa: indossare la mascherina", cita la rivista "People" il post.

Era tutto solo un diverbio senza importanza, o c'era qualcos'altro che alla fine ha portato alla separazione della coppia? Secondo Foster, aveva 25 anni quando ha iniziato a frequentare Haas. Si sono fidanzati nel 2008 e la loro figlia Valentina è nata nel 2010, seguita da Josephine nel 2015. La coppia viveva a Los Angeles.

Non si sono mai sposati, però. "Guardando indietro, probabilmente non sono cresciuta con molto rispetto per il matrimonio. Sono cresciuta pensando che non significasse nulla - si lascia, si tradisce", ha detto Foster in un podcast lo scorso anno. Suo padre, il produttore musicale David Foster, si è sposato cinque volte.

Tommy Haas è stato uno dei tennisti più famosi della Germania ai suoi tempi. Nella sua carriera dal 1997 al 2017, è arrivato al secondo posto nella classifica mondiale, ma non ha mai vinto un titolo del Grande Slam. Sara Foster ha lavorato come attrice e modella, apparendo in spettacoli come "90210".

RTL ha chiesto un commento alla gestione di Haas sui pettegolezzi sulla separazione, ma non ha ancora ricevuto risposta.

despite their long-term relationship and shared children, Tommy Haas and Sara Foster have reportedly parted ways. Their shared focus now is on raising their two daughters.

The tensions between Haas and Foster, often visible on social media, might have contributed to their eventual separation.

Leggi anche: