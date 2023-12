Tommy Fleetwood realizza un memorabile hole-in-one al Masters

Nella cornice più famosa, giovedì l'inglese ha realizzato un drammatico hole-in-one al par-three 16 per scalare la classifica ad Augusta.

Superando il laghetto ed evitando i bunker che circondano il green, la pallina di Fleetwood ha accuratamente scavalcato tutti gli ostacoli per rimbalzare un paio di volte prima di trovare la buca.

Fleetwood, salito alla ribalta dopo l'amicizia con Francesco Molinari durante la Ryder Cup, aveva un'espressione sollevata mentre sollevava le braccia in alto per festeggiare, in sincronia con i tifosi, quando ha visto la sua palla cadere in buca.

"È davvero bello averne fatto uno al Masters", ha dichiarato Fleetwood ai media. "Penso che siano anche due in due settimane di gara. Sto accumulando risultati all'improvviso e in fretta. Cercherò di continuare così.

"È molto speciale. Farlo in un major è fantastico, farlo a livello agonistico è fantastico, ma ad Augusta è probabilmente una marcia in più".

È il secondo torneo consecutivo con un ace, dopo che il numero 24 del mondo ne ha realizzato uno anche al WGC Match Play.

E sta diventando un'abitudine costosa per il 30enne, poiché è tradizione che ogni golfista che realizza un hole-in-one offra un drink a tutti i suoi compagni di gioco.

Inoltre, riceverà il vaso di cristallo commemorativo consegnato per questo risultato al Masters, che potrà conservare per sempre.

Nella storia di Augusta c'erano stati 22 hole-in-one e Fleetwood ne ha fatti 23 con il suo straordinario sforzo.

Con quel colpo è passato da quattro over a due over, avvicinandosi al leader e connazionale Justin Rose.

Fonte: edition.cnn.com