Tom Wilkinson, star di "The Full Monty" e "Michael Clayton", è morto

Secondo quanto riferito, aveva 75 anni.

La notizia è stata confermata dalla famiglia di Wilkinson in un comunicato condiviso con la BBC e il Guardian dal suo agente di lunga data Lou Coulson.

"È con grande tristezza che la famiglia di Tom Wilkinson annuncia che è morto improvvisamente a casa il 30 dicembre. Sua moglie e la sua famiglia erano con lui", si legge nel comunicato. "La famiglia chiede di mantenere la privacy in questo momento".

Non è stata resa nota immediatamente la causa del decesso. La CNN ha contattato i rappresentanti di Wilkinson per un commento.

L'attore di origine inglese aveva all'attivo circa 130 film ed era stato nominato per due premi Oscar. La prima è arrivata nel 2002 per il suo ruolo di protagonista in "In the Bedroom" al fianco di Sissy Spacek. La seconda nomination all'Oscar è arrivata per il film "Michael Clayton" del 2007, per il suo ruolo di non protagonista.

La notizia è in fase di sviluppo e verrà aggiornata.

Fonte: edition.cnn.com