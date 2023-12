Tom Smothers, metà del famoso duo comico, muore a 86 anni

Dick Smothers, fratello di Tom e co-protagonista di "Smothers Brothers Comedy Hour", ha dichiarato che il fratello era a casa al momento della sua morte, dovuta a un cancro.

"Tom non era solo l'amorevole fratello maggiore che tutti vorrebbero nella loro vita, ma anche un partner creativo unico nel suo genere", ha dichiarato Dick Smothers in un comunicato. "Sono per sempre grato di aver trascorso una vita insieme a lui, sul palco e fuori, per oltre 60 anni. Il nostro rapporto era come un buon matrimonio: più stavamo insieme, più ci amavamo e rispettavamo l'un l'altro. Siamo stati davvero benedetti".

Questa storia è in fase di sviluppo e verrà aggiornata.

