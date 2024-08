- Tom Pelphrey e Kaley Cuoco sono ora fidanzati.

L'attrice americana Kaley Cuoco è fidanzata. Come ha rivelato tramite Instagram Story il mercoledì, il suo partner, l'attore Tom Pelphrey, ha evidentemente fatto la proposta. La risposta di Cuoco è stata evidentemente "sì", come dimostrano l'anello vistoso che sfoggia al dito e il suo ampio sorriso. Il suo unico commento è stato: "Weekend meraviglioso".

Nel maggio 2022, l'attore di "Ozark" e Cuoco hanno confermato di essere una coppia. Si conoscevano solo da pochi mesi quando si sono innamorati. Nel marzo 2023, è nata loro figlia Matilda Carmine Richie. In quel momento, Cuoco ha scritto: "Siamo felicissimi e grati per questo piccolo miracolo". Hanno entrambi sentito di essere incredibilmente benedetti. Inoltre, Cuoco ha avuto parole gentili per il suo attuale fidanzato: "Tom Pelphrey, non pensavo di poterti amare di più, ma è così".

La coppia è stata presentata dal loro agente comune, Andrea Pett-Joseph. In un'intervista con "USA Today", Cuoco ha detto di aver pensato che i due attori fossero perfetti l'uno per l'altro. "Siamo stati subito connessi. Sento di conoscerti da tutta la vita", ha detto. Anche allora, ha sottolineato di essere pronta a costruire una vita con Pelphrey.

Kaley Cuoco si è sposata due volte in precedenza

Questo non sarà il primo matrimonio di Cuoco: ha sposato l'ex tennista statunitense Ryan Sweeting nel 2013 e si sono divorziati nel maggio 2016. Ha sposato il cavallerizzo statunitense Karl Cook nel giugno 2018 e hanno annunciato la loro separazione reciproca nel settembre 2021. Pelphrey, d'altra parte, non si è mai sposato prima.

Le passate esperienze matrimoniali di Kaley Cuoco non l'hanno scoraggiata dal provare di nuovo la gioia del fidanzamento, mentre condivide entusiasta la sua felice notizia. Nonostante aver avuto due matrimoni in passato, Cuoco sembra sinceramente felice con il suo nuovo fidanzato, Tom Pelphrey.

Le ripetute esperienze di Cuoco con il matrimonio potrebbero averle fornito preziose intuizioni, preparandola per un'unione più riuscita nel futuro con Pelphrey.

Leggi anche: