Tom Hanks: Tim Allen non è il doppiatore di "Lightyear".

In uno spezzone di intervista con CinemaBlend, pubblicato sull'account Instagram della pubblicazione, a Hanks è stato chiesto di parlare del suo nuovo film "Elvis", che sarà nelle sale nello stesso periodo di "Lightyear".

"Che ne dite?", ha risposto Hanks. "Volevo fare un testa a testa con Tim Allen e non me l'hanno permesso. Non lo capisco".

"Lightyear" è un prequel di "Toy Story" ed è incentrato sul personaggio di Buzz Lightyear, doppiato da Allen nella serie di "Toy Story". Hanks ha doppiato il personaggio di Woody in quei film.

Ma per "Lightyear", la Pixar ha deciso di scegliere Chris Evans come voce del protagonista, anziché Allen.

Allen ha recentemente dichiarato a "Extra" di aver cercato di rimanere fuori dal dibattito sul suo mancato ingaggio per il prequel.

Inoltre, ha dichiarato che si tratta di un film diverso senza il personaggio di Hanks.

"Non c'è Buzz di Toy Story senza Woody", ha detto Allen.

Fonte: edition.cnn.com