Tom Cruise ha fatto una fine spettacolare.

I Giochi Olimpici a Parigi si concludono con una spettacolare cerimonia di chiusura. Nessun altro che la star di Hollywood e eroe d'azione Tom Cruise regala brividi sulla schiena. "Ditt & Datt & Dittrich" presenta un episodio che già genera entusiasmo per i prossimi Giochi a Los Angeles.

I Giochi Olimpici del 2024 hanno detto addio a Parigi con un finale sensazionale. In questo episodio del podcast ntv "Ditt & Datt & Dittrich", discutiamo della cerimonia di chiusura allo Stade de France, elevata a uno spettacolo emozionante da una performance molto speciale.

Nessun altro che l'icona di Hollywood Tom Cruise ha creato un highlight spettacolare quando ha scalato la parete del tetto dello stadio e ha preso in mano la bandiera olimpica. Con la bandiera in mano, il 62enne eroe d'azione ha sfrecciato per le strade notturne di Parigi in motocicletta, dopo essere stato acclamato dalla folla.

Prima di questo, il sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha simbolicamente consegnato la bandiera al sindaco di Los Angeles Karen Bass. La metropoli della California ospiterà i Giochi Olimpici estivi del 2028. L'anticipazione è stata alimentata da uno spettacolo sfavillante dei Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish e Snoop Dogg, che hanno fatto rockeggiare la Venice Beach di fronte a un grande simbolo "LA 28", offrendo un'anteprima ad alta energia di ciò che verrà tra quattro anni.

I Giochi Olimpici di Parigi si concludono ufficialmente con una cerimonia di chiusura indimenticabile, contrassegnata dalla performance emozionante di Tom Cruise. L'entusiasmo per i Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles continua a crescere, mentre Parigi passa il testimone a Los Angeles durante la cerimonia.

