Tom Brady: "Non è sempre quello che voglio io. È quello che vogliamo noi come famiglia". Quale sarà il prossimo passo del quarterback?

I Tampa Bay Buccaneers di Brady sono stati una vittima di quello che è stato definito il miglior weekend di football della storia della NFL, cadendo in un'agonizzante rimonta di 24 punti nel secondo tempo contro i Los Angeles Rams in una delle quattro partite mozzafiato dei playoff divisionali.

Le domande sul futuro del 44enne sono iniziate nel momento in cui ha lasciato il campo, con il quarterback Brady che ha detto di "non averci pensato molto".

"Prenderemo le cose giorno per giorno e vedremo a che punto siamo", ha aggiunto.

Dopo aver affrontato per anni le richieste di informazioni sui suoi piani di ritiro nella post-season, Brady non è nuovo a fare finta di niente quando si tratta di mettere fine alle sue 22 stagioni di carriera. Tuttavia, lunedì, in occasione del podcast "SiriusXM Let's Go!", il quarterback ha parlato a lungo dei suoi pensieri per il futuro.

Pur ribadendo il suo desiderio di non "affrettare" alcuna decisione, Brady ha detto che sua moglie, Gisele Bündchen, e i suoi figli saranno al centro di ogni sua scelta.

"La differenza più grande, ora che sono più vecchio, è che ora ho anche dei figli e tengo molto a loro", ha detto Brady a Jim Gray.

"Sono stati i miei più grandi sostenitori. Mia moglie è la mia più grande sostenitrice, le fa male vedermi colpire in campo.

"Lei merita quello che ha bisogno da me come marito e i miei figli meritano quello che hanno bisogno da me come padre".

La famiglia prima di tutto

Nonostante il finale straziante, è stata un'altra stagione eccellente per il sempreverde Brady, che ha lanciato per la seconda volta in carriera e per la prima volta nella NFL 5.316 yard, superando il traguardo delle 5.000 yard.

Ha anche guidato la NFL in passaggi da touchdown nella stagione regolare con 43, finendo secondo solo ad Aaron Rodgers dei Green Bay Packers nel rating del quarterback (QBR) con un punteggio di 68,1.

Tuttavia Brady ha affermato che una campagna del genere non sarebbe stata possibile senza la sua famiglia.

"Passerò un po' di tempo con loro e darò loro ciò di cui hanno bisogno, perché mi hanno davvero dato ciò di cui ho bisogno negli ultimi sei mesi per fare ciò che amo fare", ha detto Brady.

"L'ho già detto qualche anno fa, le relazioni si basano su questo: non è sempre quello che voglio io, ma quello che vogliamo noi come famiglia. Passerò molto tempo con loro e capirò cosa fare in futuro".

"Giocare a calcio mi dà tanta gioia, lo adoro. Ma non giocando a calcio, c'è molta gioia anche in questo per me, con i miei figli che diventano grandi e li vedo crescere e svilupparsi".

Livello del campionato

Dopo aver trascorso 20 anni e vinto sei Super Bowl con i New England Patriots, creando una dinastia dominante con l'allenatore Bill Belichick, Brady ha firmato con i Buccaneers nel 2020.

Nella sua prima stagione in Florida ha conquistato il suo settimo Super Bowl, respingendo con forza un altro anno di accuse di aver "chiuso" con i massimi livelli, accuse che Brady faceva risalire al 2015.

Il ritiro arriverà quando Brady stesso saprà di non poter più giocare a quel "livello di campionato".

"Ogni anno devo solo assicurarmi di avere la capacità di impegnarmi per ciò di cui la squadra ha davvero bisogno, che è davvero importante per me", ha detto Brady.

"La squadra non merita niente di meno del mio meglio. Se sento di non essere impegnato in questo senso o di non poter giocare a livello di campionato, allora bisogna dare a qualcun altro la possibilità di giocare".

"Vedremo. C'è molto tempo tra oggi e l'inizio della prossima stagione sportiva. Devo capire bene queste cose, come è naturale che sia per chiunque".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com