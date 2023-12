Tom Brady dimostra di essere umano, mentre Tiger Woods fa marcia indietro durante la partita di golf "Champions for Charity".

Domenica al Medalist Golf Club in Florida, Tiger Woods e Peyton Manning hanno affrontato Phil Mickelson e Tom Brady in "The Match: Champions for Charity". L'obiettivo era quello di raccogliere più di 10 milioni di dollari per le cause legate al Covid-19, che forniscono assistenza ai lavoratori in prima linea, alle piccole imprese e a coloro che hanno un disperato bisogno di cibo a causa della pandemia.

Madre Natura non ha giocato secondo le regole fin dall'inizio. La pioggia torrenziale all'inizio dell'evento ha smorzato l'entusiasmo e limitato il trash talk ma, per merito dei giocatori, il tempo non li ha dissuasi dal lavoro da svolgere. A dimostrazione del fatto che i più grandi non diventano grandi senza imparare a gestire le avversità.

Nei primi 30 minuti di trasmissione sono stati raccolti più di 1,5 milioni di dollari in donazioni di beneficenza.

Milioni di persone si sono sintonizzate sperando di entrare nella mente dell'illustre quartetto. Woods e Mickelson sono avversari familiari: Woods ha battuto il suo connazionale nella maggior parte delle loro rispettive carriere. Manning ha vinto 6-11 contro Brady durante la sua permanenza nella NFL.

I quarterback erano nervosi all'inizio e hanno trovato difficoltà su uno dei campi più difficili del Paese.

Woods ha debuttato con la sua firma Sunday Red sul campo da golf di casa. Si è presentato a "The Match" con centinaia di giri nel club privato e la sua esperienza si è fatta sentire.

La disinvoltura di Woods è stata deliziosamente accostata al gioco del più grande quarterback della storia del football americano, Tom Brady, che è diventato rapidamente il punto focale delle prime nove buche.

Il Medalist, ultra esclusivo e incredibilmente impegnativo, ha fatto apparire il quarterback ultraterreno come un essere umano, mentre faticava a trovare il fairway. Brady è stato il bersaglio della barzelletta (letteralmente, quando i suoi pantaloni si sono spaccati sul retro) fino a quando il sei volte vincitore del Super Bowl non ha fatto buca dal fairway alla buca 7 del Par-5, nel momento più bello dell'evento.

A dire il vero, Brady ha avuto meno tempo per allenare il suo swing rispetto a Manning, che è buon amico di Woods e in passato ha giocato più volte in questo campo.

Conosciuto per la sua preparazione maniacale, Woods ha scherzato all'inizio della settimana sul fatto che Manning ha affrontato la gara come se stesse giocando contro Brady e il resto dei New England Patriots, inviando incessantemente a Woods diversi video del suo gioco, chiedendo cose su cui lavorare e richiedendo esercitazioni al più grande giocatore di golf per assicurarsi di essere pronto.

Il lavoro a casa sembra aver dato i suoi frutti, visto che Manning è stato magistrale sui par 3 con i suoi ferri ed è rimasto costante per la maggior parte della giornata.

Per gli appassionati di golf che desiderano approfondimenti di qualità, Mickelson si è impegnato a raccontare la giornata nei dettagli.

Ha utilizzato a suo vantaggio le telecamere montate sui golf cart personalizzati dei giocatori, fornendo un feedback costante e stimolando il necessario dialogo tra i concorrenti.

In seguito, Mickelson si è rivelato anche un prezioso allenatore per il suo compagno di squadra, accompagnandolo in ogni putt e cercando di mantenere la sua fiducia mentre la star della NFL era in difficoltà.

Come ci si aspettava, Charles Barkley è stato una risorsa per la trasmissione, in particolare per stimolare i discorsi tra i quattro giocatori. La sua naturale curiosità e la sua personalità affabile hanno fatto emergere il meglio degli atleti di alto profilo.

"Ho imparato qualcosa da questa pandemia: abbiamo bisogno dello sport", ha detto Barkley alla CNN la scorsa settimana. "Se sono la cosa più importante del mondo? Non ci siamo nemmeno vicini. Ma l'unica cosa che fanno è distogliere la mente da tutte le altre cose che accadono nel mondo".

Il back nine è stato caratterizzato da un formato a colpi alternati e, dopo un bellissimo drive di Mickelson dal tee della 11ª par 4, Brady ha concluso la buca con un putt eagle per riportare il duo in partita.

I due hanno festeggiato con un "battimani aereo", un breve ma significativo richiamo al motivo per cui si trovavano lì: aiutare le persone più colpite dal coronavirus.

"Ci sono così tante persone che stanno lottando in tutto il mondo. Sono nato in Sudafrica e sono sempre attento agli eventi che accadono nel mondo, in particolare in Sudafrica, da dove provengo", ha detto il campione Masters 2008 Trevor Immelman, che era il co-analista di Barkley.

"Questa pandemia è stata così brutale per molte persone a livello globale. Sono sempre stato colpito da come gli americani siano disposti a sostenere un'associazione di beneficenza. Sono disposti a partecipare e a raccogliere fondi per le persone che stanno lottando. Non smette mai di stupirmi la bravura degli americani in questo senso. Alla fine della giornata, in un solo pomeriggio sono stati raccolti oltre 10 milioni di dollari".

Mentre i milioni di dollari continuavano ad arrivare dalle donazioni delle celebrità e dai contributi delle aziende, la pioggia è tornata a metà delle ultime nove ore. Con un colpo di scena coinvolgente, è sembrata aumentare il dramma, con il fuoco della competizione tra le quattro superstar che si è acceso maggiormente nelle ultime buche.

L'intensità è aumentata sulla 16ª par-3, con un grande putt di Mickelson che ha ridotto a uno il vantaggio di Woods e Peyton. Alla fine, l'evento si è concluso come molti pensavano: con il putter in mano a Woods alla 18ª per sigillare la vittoria per lui e Manning.

Nonostante le condizioni di gioco non ottimali, la trasmissione ha trovato il modo di mettere in scena un grande trash talk, di evidenziare un forte tono competitivo e di raccogliere un totale di 20 milioni di dollari per beneficenza. Tutto sommato, l'evento è stato un successo sotto la pioggia.

"Sapere che sono stati raccolti 20 milioni di dollari è incredibile", ha dichiarato Manning alla TNT dopo l'evento. "È stato un onore essere invitato a questo evento ed è qualcosa che ricorderò sempre e che mi rimarrà nel cuore".

