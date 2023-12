Tom Brady dice di stare "bene" dopo l'infortunio al braccio nella sconfitta 41-31 dei Tampa Bay Buccaneers contro i Kansas City Chiefs

Nella conferenza stampa post-partita, il quarterback ha risposto bruscamente a una domanda sul suo braccio dicendo: "Starò bene. È il football".

Nonostante l'ottima prestazione del sette volte vincitore del Super Bowl, è stato il suo avversario, Patrick Mahomes, ad aggiudicarsi la vittoria grazie a un'altra prestazione folgorante. Il quarterback dei Chiefs ha fatto 23 su 37 per 249 yard e tre touchdown contro una delle migliori difese della lega.

La partita si è svolta davanti a un Raymond James Stadium di Tampa tutto esaurito, appena quattro giorni dopo che l'uragano Ian aveva devastato la Florida, e i tifosi hanno assistito a un incontro emozionante.

Dopo un fumble dei Bucs sul calcio d'inizio, Mahomes ha lanciato il suo primo touchdown nella seconda azione della partita, trovando il tight end Travis Kelce che ha saltato un placcaggio per superare la linea di meta.

I Chiefs non hanno mollato, percorrendo 79 yard in 12 giocate prima che Clyde Edwards-Helaire realizzasse una corsa di tre yard per portare la squadra in trasferta in vantaggio per 14-3.

Nel drive successivo, Mahomes ha messo in mostra il suo status di superstar con un touchdown da urlo. Il 27enne ha eluso un paio di placcaggi prima di lanciare il pallone in endzone per Edwards-Helaire, che ha segnato il suo secondo touchdown della serata.

"Sono riuscito a sfruttare la mia velocità, la mia poca velocità, per aggirare il bordo. Stavo per correre, ma loro mi hanno aggirato", ha detto Mahomes. "Ho capito che non ce l'avrei fatta e ho visto Clyde, quindi l'ho girata verso di lui".

Brady ha risposto nel secondo quarto con un suo touchdown, trovando Mike Evans su un passaggio da 13 yard, ma è stata un'azione a fine primo tempo a far preoccupare i fedeli dei Bucs per il loro QB.

Tampa Bay ha avuto un 1st-and-10 sulle proprie 34 con 5:09 sul cronometro nel secondo quarto, quando Brady è stato messo a terra dal cornerback dei Chiefs L'Jarius Sneed.

Brady si è immediatamente afferrato la parte superiore del braccio dopo essere stato colpito da Sneed ed era visibilmente in difficoltà. Dopo essersi seduto in panchina, è andato sulla linea laterale per lanciare alcuni passaggi insieme al backup Blaine Gabbert, ma non è stata annunciata alcuna designazione di infortunio e Brady è tornato a giocare dopo un altro touchdown dei Chiefs.

Al rientro in campo, il 45enne non è sembrato affatto scoraggiato e ha lanciato un altro passaggio da touchdown a Evans a soli 10 secondi dalla fine del primo tempo, chiudendo il primo tempo in svantaggio per 28 a 17.

Brady e Mahomes si sono scambiati lanci da touchdown nel secondo tempo, ma i Bucs non sono riusciti a rimontare nonostante la difesa abbia limitato i Chiefs a 13 punti nel secondo tempo e la partita è terminata 41-31.

Nonostante Mahomes si sia guadagnato il plauso nel post-partita, è stato Brady ad avere la migliore statistica, con 39 su 52 per tre touchdown e un season-high di 385 yard. Nonostante la superba partita, Brady è ora 1-2 contro il suo quarterback rivale da quando si è trasferito in Florida nel 2020.

La sconfitta non ha impedito al sette volte vincitore del Super Bowl di elogiare il rivale nel post-partita: "Mi piace vedere Patrick giocare. Sfortunatamente, stasera siamo stati noi a sbagliare".

Nonostante lo spavento per l'infortunio al braccio, Brady spera di essere titolare contro gli Atlanta Falcons domenica prossima, continuando una serie straordinaria di presenze.

Il quarterback ha iniziato 37 partite di fila per la sua attuale squadra e 97 partite consecutive in totale, una serie che risale al 2016 quando era con i New England Patriots.

La sconfitta per mano dei Chiefs lascia i Bucs con un record di 2-2, ma ancora in testa alla NFC South grazie al loro record di 1-0 nelle partite divisionali.

Nel frattempo, i Chiefs, che ora sono 3-1 e guidano la AFC West, affronteranno i Raiders di Las Vegas a Kansas City.

