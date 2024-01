Toilette in oro massiccio in una casa signorile inglese

Una toilette in oro massiccio a 18 carati sarà installata a Blenheim Palace, dimora del Duca di Marlborough, nell'ambito di una mostra dell'artista italiano Maurizio Cattelan, la sua prima personale in Gran Bretagna dopo 20 anni.

"Sono costantemente ispirato dal passato e da come nulla sia realmente cambiato, quindi esporre il mio lavoro a Blenheim Palace - un luogo pieno di storia e umanità - è per me significativo", ha dichiarato l'artista in un comunicato stampa.

La mostra, ospitata dalla Blenheim Art Foundation, presenterà nuove opere dell'artista, ma l'attrazione principale sarà sicuramente "America", la toilette d'oro perfettamente funzionante che sarà inserita in una stanza adiacente a quella in cui nacque Winston Churchill.

L'opera potrebbe essere vista come un commento sulle disparità sociali, politiche ed economiche degli Stati Uniti, si legge in un comunicato stampa che annuncia la mostra.

Inoltre, "evidenzia gli ineludibili punti in comune del corpo umano nonostante le differenze sociali ed economiche", prosegue il comunicato.

L'artista 58enne è noto per le sue installazioni controverse e il suo disprezzo per il mondo dell'arte. Nel 1989, in occasione della sua prima mostra personale, Cattelan chiuse la galleria e lasciò un cartello sulla porta con la scritta "Tornerò presto". Una delle sue opere più popolari è un gigantesco dito medio installato proprio davanti alla Borsa di Milano.

Nel 2011, dopo aver appeso le opere rimaste nell'atrio del Guggenheim Museum di New York, l'artista ha annunciato il suo ritiro.

"America" è stata la sua opera di ritorno ed è balzata agli onori della cronaca nel 2016, quando è stata esposta al Guggenheim.

Le interpretazioni dell'opera sono state diverse. Un uomo americano in fila con la figlia ha dichiarato alla CNN di non essere interessato all'opera: Voleva solo una foto da postare su Instagram. Una donna russa ha detto che voleva sapere cosa si prova a essere ricchi, mentre una tedesca ha detto che era un promemoria per ricordare che "tutti cagano".

La coppa d'oro ha avuto un altro momento di gloria nel 2017.

La Casa Bianca del Presidente Donald Trump ha inviato un'e-mail al Guggenheim per chiedere in prestito il dipinto "Paesaggio con neve" di Vincent Van Gogh del 1888, ma il curatore della famosa istituzione ha avuto una controfferta: il water d'oro.

Ora Cattelan arriva a Blenheim Palace, nell'Oxfordshire, Inghilterra meridionale, dove la mostra si terrà dal 12 settembre al 27 ottobre.

"Il suo lavoro può farci ridere e tremare a sua volta, con i suoi commenti acerbi sul mondo in cui viviamo. Credo che il suo spirito ironico, il suo stoicismo e la sua visione fantastica siano esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questi tempi di flusso e incertezza globale", ha dichiarato nel comunicato stampa Edward Spencer-Churchill, fratellastro dell'attuale Duca di Marlborough e fondatore della Blenheim Art Foundation.

