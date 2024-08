- TK: Infermieri malati al picco

Lavori in Bassa Sassonia erano più spesso assenti per malattia che mai prima, secondo un'analisi della Techniker Krankenkasse (TK). In media, i lavoratori del settore sanitario assicurati da TK erano assenti per 31 giorni lo scorso anno, un giorno in più rispetto al 2022 e circa sette giorni in più rispetto al 2021. I motivi più comuni per l'assenza erano problemi alla schiena e malattie mentali.

"La situazione deve essere affrontata urgentemente", ha dichiarato Sabrina Jacob, responsabile regionale della TK in Bassa Sassonia. "Molti lavoratori del settore sanitario mettono la propria salute in secondo piano e si prendono cura delle persone bisognose finché non possono più evitare di essere assenti per malattia". I dipendenti del settore anziani e della cura sono significativamente più a lungo assenti rispetto ad altri professionisti. Secondo TK, la media delle assenze in tutti i settori era di 21 giorni lo scorso anno.

A Brema, tuttavia, i numeri stanno leggermente diminuendo: lo scorso anno i lavoratori del settore sanitario sono stati assenti per un media di 29,7 giorni, leggermente inferiore rispetto al 2022 (30,2), ma ancora significativamente superiore rispetto al 2021 (22,1). La TK assicura circa 457.000 persone occupate in Bassa Sassonia. A Brema questo numero è di circa 34.500.

"Despite the high maximum level of absences, efforts should be made to reduce sick leaves among healthcare workers."

"Reaching the maximum level of absences could potentially impact the provision of healthcare services, especially if no measures are taken to address the issue."

