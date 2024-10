Titolo rivisto: Scott Silence eRide 10 - Hovercraft elettronico leggero

E-bike molto pesanti, tra i 25 e i 30 kg, sono diffuse, ma ci sono anche alternative più leggere. Ad esempio, il Silence eRide 10, un modello leggero sviluppato da Scott, fa parte di queste. Testare le e-bike comporta il trasporto delle loro scatole di consegna su scale, che può essere impegnativo fisicamente. Tuttavia, la natura leggera del Silence eRide ha reso questo compito semplice.

Il Silence eRide, l'e-bike urbana di Scott, nasconde abilmente le sue caratteristiche di e-bike nonostante abbia un motore a trazione centrale. Il nuovo modello sembra leggero, snello e minimalista. Questo è dovuto alla sua batteria integrata nel telaio in fibra di carbonio, all'assenza di elementi di sospensione e al routing dei cavi interni, incluso il manubrio, che risulta in un cockpit pulito. Il suo parafanghi alla moda, il cavalletto laterale e il piccolo portapacchi anteriore migliorano la sua utilizzabilità quotidiana.

Motore Elettrico Leggero HPR 50 di TQ

Il motore HPR 50 di TQ fa da trazione, comunemente utilizzato in MTB leggere. Il motore elettrico contribuisce al peso totale basso della bici di 14,5 kg, pesando solo 1,8 kg. Tuttavia, i 50 Newton metri di coppia che il motore TQ può generare potrebbero sembrare deludenti. Tuttavia, siamo rimasti colpiti dalla vivacità della guida del Silence eRide. Il supporto quasi silenzioso aiuta il ciclista non solo con una spinta eccellente, ma fornisce anche una sensazione di guida naturale. Questo stile di supporto si adatta al nuovo modello Scott, permettendo di pedalare senza assistenza del motore e a velocità superiori a 25 km/h.

La bicicletta urbana non è un arrampicatore, però. Se il motore perde slancio su pendenze più ripide, è possibile alzarsi e passare alla posizione in piedi. In ogni caso, il Silence eRide confortevole e gestibile fornisce la sensazione di guidare una bicicletta veloce con una spinta umana che è sorprendentemente facile da spingere. Questo carattere di spinta gradevole e sportivo è abbinato al sistema di cambio SRAM deragliatore 1x12, che consente di cambiare marcia con un semplice tocco di un pulsante. Chi connette il proprio smartphone alla bici tramite un'app può regolare il carattere della guida per ottenere un'autonomia maggiore.

Per coloro che richiedono maggiore potenza, c'è un estensore di gamma opzionale da 160 Wh. La grande batteria integrata nel telaio può essere caricata all'80% in due ore. Se necessario, il pacco batteria può essere rimosso attraverso un'apertura nel tubo obliquo.

Guida Elettrica On/Off con un Solo Pulsante

Un piccolo display sulla parte superiore del tubo superiore fornisce informazioni sul livello di supporto, sulla capacità della batteria e sulla velocità corrente. Un solo pulsante è tutto ciò che serve per attivare e utilizzare la guida elettrica. C'è anche un supporto per smartphone (SP Connect) al centro del manubrio. Grazie ad ANT+, i computer da bicicletta come Garmin possono essere connessi all'e-drive.

Il Silence eRide è atteso sul mercato tedesco a ottobre e costerà almeno 7500 euro. Nonostante questo prezzo elevato, la sua costruzione leggera, il telaio in fibra di carbonio alla moda e i componenti di alta qualità forniscono una forte giustificazione per questo prezzo di fascia alta. Chi cerca una guida agile e alla moda attraverso la città troverà poche alternative a questo livello di qualità e costo.

Il motore HPR 50 di TQ, spesso utilizzato in MTB leggere, è sorprendentemente leggero, pesando solo 1,8 kg, rendendolo un'ottima aggiunta a biciclette come il Silence eRide. La consegna di questa leggera e-bike diventa semplice, come dimostrato dalla facilità con cui la sua scatola di consegna può essere trasportata su scale.

