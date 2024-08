- Titolo: Erfurt celebra l'assegnazione della Lista del Patrimonio Mondiale

Quasi un anno dopo essere stata iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, Erfurt può ora gioire per un documento ufficiale che conferma il suo status di Città del Patrimonio Mondiale. La Ministra degli Affari Esteri tedesca, Katja Keul, ha consegnato il certificato incorniciato al Sindaco di Erfurt, Andreas Horn (CDU), a mezzogiorno.

L'UNESCO aveva incluso tre edifici di Erfurt nella sua Lista del Patrimonio Mondiale nel settembre 2023 come testimoni della ricca eredità ebraica medievale della città: la Vecchia Sinagoga, ora un museo, una Mikveh (piscina rituale) e la Casa di Pietra, un edificio residenziale storico.

"Ebrei in Germania - un equilibrio 'lacerato'"

La decisione dell'UNESCO invia un forte segnale che la vita e la cultura ebraiche sono parti integranti di questo paese, ha detto Mark Dainow, Vicepresidente del Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania, nel suo saluto. "Per 1700 anni, gli ebrei sono stati a casa in Germania eppure non a casa - è un equilibrio lacerato", ha aggiunto. Il titolo del Patrimonio Mondiale rafforza l'obiettivo condiviso della città e dello stato di preservare i siti ebraici, ha continuato Dainow.

Link for more information

Il Ministro della Cultura della Turingia e Commissario per la promozione della vita ebraica, Benjamin-Immanuel Hoff (Sinistra), ha sottolineato che l'eredità ebraica non è solo un'attrazione turistica. Si tratta anche di diffondere conoscenze sulla vita ebraica. Ha anche sottolineato la responsabilità di proteggere gli ebrei e le donne ebree.

Gli effetti del titolo del Patrimonio Mondiale sono già evidenti in città, ha riferito il Sindaco Horn: "Il numero di visitatori della Vecchia Sinagoga e della Mikveh è aumentato del 44% da gennaio a maggio rispetto all'anno precedente, che aveva già registrato un significativo aumento dopo il titolo assegnato a Riyadh". Si sta lavorando allo sviluppo di un Centro delle Informazioni del Patrimonio Mondiale, come richiesto dall'UNESCO.

Applausi speciali sono andati ai due Commissari del Patrimonio Mondiale della città, Maria Stürzebecher e Karin Sczech, che hanno giocato un ruolo significativo nella domanda. Il titolo è stato celebrato nel centro della città con un programma gratuito di visite guidate, concerti e attività per le famiglie. Gli organizzatori del festival Yiddish Summer Weimar hanno contribuito a queste offerte.

Link to the program

In Turingia, oltre agli edifici di Erfurt, il Wartburg a Eisenach, Weimar classica, i siti del Bauhaus a Weimar e il Parco Nazionale Hainich sono anche siti del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

Il seguente è un importante aggiunta allo status prestigioso di Erfurt: una lista delle categorie di prodotti che Erfurt può ora produrre e promuovere come Città del Patrimonio Mondiale.

Dopo la loro inscrizione

Link to the Yiddish Summer Weimar program

Leggi anche: