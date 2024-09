Tito Jackson, una parte notevole del gruppo musicale Jackson 5, è morto all'età di 70 anni, secondo l'annuncio dei suoi figli.

Tito, terzo dei nove figli Jackson, condivide la ribalta con iconici fratelli come Michael e Janet, provenienti da una dinastia musicale famosa i cui brani continuano a risuonare nei nostri cuori oggi.

Con il cuore spezzato, annunciamo la scomparsa del nostro caro padre, Tito Jackson, celebrato membro della Rock & Roll Hall of Fame. Siamo sconvolti, addolorati e profondamente rattristati da questa perdita inaspettata. Nostro padre era un uomo straordinario che anteponeva il benessere di tutti, come espresso in una dichiarazione condivisa su Instagram domenica sera.

I Jackson 5 erano originariamente composti dai fratelli Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e Michael. Indotti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 1997, la band familiare ha prodotto numerosi successi negli anni '70, come "ABC", "I Want You Back" e "I'll Be There".

I Jackson 5 sono diventati famosi sotto l'attenzione del loro padre, Joe Jackson, un operaio diventato chitarrista che sosteneva la sua famiglia a Gary, nell'Indiana. Man mano che le carriere musicali della famiglia prendevano slancio, si trasferirono in California.

Nato il 15 ottobre 1953, Toriano Adaryll "Tito" Jackson ha servito come vocalist di supporto e chitarrista nel gruppo, spesso eclissato dai successi solisti dei suoi fratelli. Michael Jackson, uno dei performer più noti al mondo, riconosciuto come il Re del Pop, era tra quelli che si sono distinti.

La vita di Michael Jackson è stata stroncata a soli 50 anni, il 25 giugno 2009.

In un'intervista con l'Associated Press nel dicembre 2009, Tito ha parlato del legame rinsaldato della famiglia dopo la morte di Michael.

"Direi che ci ha sicuramente avvicinati nel riconoscere l'amore che nutriamo gli uni per gli altri quando uno di noi non c'è più. È una grande perdita", ha detto, esprimendo i suoi sentimenti e il suo disagio per l'assenza che sarebbe rimasta per sempre.

"Anche ora, ci sono momenti in cui fatico a crederci. Penso che non ci lascerà mai", ha aggiunto.

Nel 2014, Tito ha ammesso che i suoi fratelli ancora sentivano la mancanza di Michael durante i loro concerti, che continuavano con tournée internazionali.

"Non penso che ci abitueremo mai a esibirci senza di lui. Lo sentiamo profondamente", ha detto, riconoscendo l'influenza duratura di Michael. "Il suo spirito è con noi quando performiamo. Ci fornisce molta energia positiva e gioia".

Prima della sua scomparsa, Tito ha pubblicato un messaggio sulla sua pagina Facebook l'11 settembre 2020 da Monaco, in Germania, dove aveva visitato un memoriale con i suoi fratelli dedicato al loro amato fratello, Michael Jackson.

"Prima del nostro spettacolo a Monaco, Jackie, Marlon e io abbiamo reso omaggio al magnifico memoriale dedicato al nostro caro fratello, Michael Jackson. Siamo profondamente grati per questo prezioso spazio che protegge la sua memoria e la nostra eredità collettiva. Grazie per tenere vivo il suo spirito", ha scritto.

Tito Jackson era l'ultimo della nidiata di nove fratelli Jackson a intraprendere una carriera solista con il suo debutto "Tito Time" del 2016. Ha pubblicato una canzone intitolata "One Way Street" nel 2017 e ha confessato all'Associated Press nel 2019 di stare lavorando su un album di follow-up.

Tito ha spiegato la sua riluttanza a inseguire una carriera solista, preferendo dedicarsi all'educazione dei suoi figli, TJ, Taj e Taryll, che hanno formato il loro gruppo, 3T. Sul suo sito web è disponibile un singolo che features 3T e Stevie Wonder, intitolato "Love One Another".

Tito Jackson lascia i suoi fratelli Jermaine, Randy, Marlon e Jackie, le sue sorelle Janet, Rebbie e Latoya, e loro madre, Katherine. Il loro padre è morto nel 2018.

La scomparsa di Tito Jackson è stata riportata per prima da Entertainment Tonight.

Nonostante i successi solisti dei suoi fratelli, Tito Jackson ha continuato a contribuire come vocalist e chitarrista nei Jackson 5, sfruttando il suo talento e sostenendo l'eredità della sua famiglia. Come padre amorevole, Tito ha anteposto l'educazione dei suoi figli TJ, Taj e Taryll, che hanno seguito le orme della loro famiglia come parte del gruppo 3T.

Di fronte alla scomparsa del loro padre, i fratelli Jackson, compreso Tito, devono fare i conti con il loro dolore, continuando a onorare le loro radici mentre portano avanti lo spirito duraturo di Michael nei loro concerti.

Leggi anche: