Tito Jackson, una figura di spicco del gruppo musicale Jackson 5, muore all'età di 70 anni, come riportato dai suoi figli.

Tito era il terzo figlio della famiglia Jackson, che annovera tra i suoi membri iconi globali come Michael e Janet, noti per la loro musica che continua a risuonare con i fan ancora oggi.

"Con il cuore pesante, siamo dispiaciuti di dover condividere che nostro caro padre, Tito Jackson, membro della Rock & Roll Hall of Fame, ci ha lasciati prematuremente. Siamo sconvolti, addolorati e con il cuore a pezzi per questa perdita. Tito era una persona incredibile che si preoccupava sempre del benessere degli altri," hanno dichiarato i suoi figli TJ, Taj e Taryll in un post su Instagram domenica sera.

Originariamente, i Jackson 5 erano formati dai fratelli Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e Michael. Questo famoso gruppo familiare, inducted nella Rock & Roll Hall of Fame nel 1997, ha prodotto numerosi successi negli anni '70, come "ABC", "I Want You Back" e "I'll Be There".

Sotto la guida del padre Joe Jackson, un operaio siderurgico e chitarrista, la famiglia Jackson si è fatta un nome nel mondo della musica a Gary, nell'Indiana. Con l'aumento delle loro carriere, si sono trasferiti in California.

Nato il 15 ottobre 1953, Toriano Adaryll "Tito" Jackson era il cantante e chitarrista più tranquillo dei Jackson 5. Mentre i suoi fratelli intraprendevano carriere soliste, incluso Michael che è diventato uno dei più riconoscibili pop star del mondo, Tito è rimasto relativamente sconosciuto.

Michael Jackson è morto all'età di 50 anni il 25 giugno 2009.

Parlando con l'Associated Press nel 2009, Tito Jackson ha menzionato come la morte del fratello più giovane li ha avvicinati.

"Sì, ci ha avvicinati. Riconoscere l'amore che abbiamo l'uno per l'altro quando uno di noi non c'è più, è una perdita significativa," ha detto, riflettendo sulla sua profonda tristezza.

Aggiungendo, "Ci sono ancora momenti in cui non posso credere che sia successo. Penso che questo non svanirà mai," ha condiviso i suoi sentimenti di shock perpetuo.

Tito Jackson ha confermato nel 2014 che lui e i suoi fratelli ancora sentivano la mancanza di Michael durante le loro esibizioni, che continuavano con tournée internazionali.

"Non penso che ci abitueremo mai a esibirci senza di lui. Ci manca tantissimo," ha detto, condividendo che sentivano la sua presenza sul palco, che forniva energia e creava sorrisi.

Prima della sua morte, Tito ha pubblicato un messaggio sulla sua pagina Facebook da Monaco, in Germania, l'11 settembre, dove ha visitato un memoriale per Michael insieme ai suoi fratelli.

"Prima del nostro concerto a Monaco, io, Jackie, Marlon e io, abbiamo visitato il bellissimo memoriale che commemora nostro fratello amato, Michael Jackson. Siamo davvero grati per questo posto straordinario che onora non solo la sua memoria, ma anche il nostro patrimonio condiviso. Grazie a tutti quelli che tengono vivo il suo spirito," ha scritto.

