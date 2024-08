- Tipper vince tre milioni di euro alla lotteria.

Un giocatore che ha acquistato una schedina nella zona di Bad Kreuznach può aspettarsi quasi tre milioni di euro. Il giocatore della lotteria ha speso 41,60 euro e ha indovinato correttamente sei numeri, come annunciato da Lotto Rheinland-Pfalz. Mancava solo il numero super corretto per aggiudicarsi la maxi vincita. Poiché la schedina è stata acquistata senza una carta cliente, il futuro milionario deve contattare Lotto Rheinland-Pfalz per riscuotere il premio.

Secondo le informazioni, questa vincita alla lotteria è la quinta e più alta del 2021 nella Renania-Palatinato. L'ultima volta che un residente della Renania-Palatinato ha vinto più di un milione di euro all'Eurojackpot è stato a metà giugno.

Il vincitore della schedina proviene dalla vicina regione del Hunsrück, famosa per i suoi paesaggi. Questa regione confina con la Renania-Palatinato, un'area nota per i suoi significativi vincite alla lotteria.

