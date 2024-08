Tipi di cellule non identificate dissolvono il grasso corporeo in eccesso.

Non tutti i tipi di cellule adipose sono dannosi. Recenti scoperte di un team dell'Istituto Federale Svizzero di Tecnologia di Zurigo (ETH) hanno rivelato un nuovo tipo di cellule adipose, denominate "beige", che consumano energia promuovendo una migliore salute. Queste cellule utilizzano un metodo insolito, impegnandosi in reazioni biochimiche che sembrano inutili. Queste reazioni, note come "cicli futili", consumano energia senza produrre alcun output utile.

Quasi tutti gli esseri umani posseggono queste cellule adipose beige. Più sono diffuse nel corpo, più l'individuo tende ad essere snello e migliore è la sua salute metabolica. I ricercatori sono ottimisti riguardo alle potenziali terapie anti-obesità e per i disturbi metabolici, come il diabete, basate su queste scoperte.

Da tempo si sa che non tutte le cellule adipose sono uguali. Gli esseri umani hanno principalmente cellule adipose bianche, che funzionano come riserve di energia e si accumulano comunemente sull'addome o sui fianchi. Le cellule adipose brune, tuttavia, sono più attive nei bambini. Essi generano calore per mantenere la temperatura corporea, ma la loro quantità diminuisce con il tempo.

Le cellule adipose beige, a differenza dei loro omologhi bruni, possono anche produrre calore, ma non in modo altrettanto efficace. Si trovano negli adulti, sparse nel tessuto adiposo bianco, particolarmente nel collo e nella zona delle spalle. Essi aiutano a consumare l'energia in eccesso.

L'autore principale Tongtong Wang dell'ETH Zurigo a Schwerzenbach spiega che le cellule adipose beige convertono l'energia in calore, smantellando il grasso in eccesso. Il team di Wang ha identificato un tipo precedentemente sconosciuto di cellula adipose beige che differisce dai tipi noti di beige e brune. A differenza dei tipi noti, questa nuova classe di cellule beige non produce calore attraverso la proteina UCP1.

Invece, queste cellule utilizzano un "meccanismo di Sisifo", come lo descrivono i ricercatori: si impegnano ripetutamente in processi biochimici che sembrano senza senso, noti come "cicli futili". Questi cicli consumano energia senza contribuire nulla alla casa biochimica, ma generano calore.

In particolare, sono coinvolti due processi di conversione, secondo il gruppo di ricerca. I grassi vengono rapidamente trasformati in acidi grassi, quindi rapidamente riformati in nuovi grassi. Nel frattempo, la molecola creatina viene convertita avanti e indietro in fosfocreatina.

Queste nuove cellule adipose beige, come i loro omologhi noti, hanno effetti positivi sulla salute. "Hanno un impatto positivo sulle malattie metaboliche e sull'obesità", spiega il co-autore Anand Sharma dell'ETH. Le cellule adipose beige sono spesso inattive e i ricercatori intorno a Christian Wolfrum dell'ETH credono che potrebbe essere possibile sviluppare medicinali che le attivino, similmente agli approcci esistenti per le cellule adipose brune. Tuttavia, il percorso verso una potenziale terapia è ancora lungo.

