Times Square sarà designata "zona libera da armi" a partire da giovedì, con l'entrata in vigore della legge sulle armi di New York

La legge è stata firmata dal governatore Kathy Hochul a luglio, in risposta a una controversa sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha annullato una legge statale che limitava il porto di una pistola nascosta fuori casa.

La legge delinea le aree ritenute "sensibili" in cui il possesso di armi da fuoco sarà illegale, tra cui Times Square, una delle destinazioni turistiche più frequentate al mondo che attira circa 360.000 persone al giorno.

Altre aree che la legge definisce sensibili sono gli edifici di proprietà del governo, le scuole, le strutture sanitarie, i luoghi di culto e i trasporti pubblici. Chi porta un'arma in un luogo vietato potrebbe essere accusato di un reato secondo la legge.

Il Consiglio comunale di New York sta ancora definendo i dettagli di un disegno di legge che delineerebbe i confini di Times Square, che si estende nella zona di Midtown nel distretto di Manhattan.

Per garantire la presenza di linee guida giovedì, Times Square sarà soggetta a regole di emergenza create dal Dipartimento di Polizia di New York e dalla città, ha dichiarato alla CNN la portavoce del consiglio Breeana Mulligan.

Ci sono diverse eccezioni alle regole, anche per coloro che vivono nella zona, che lavorano nell'area o che transitano per Times Square.

Mercoledì è prevista l'affissione di nuovi cartelli "gun-free zone" a Times Square. Secondo Robert Barrows, capo delle operazioni legali della Polizia di New York, saranno collocati in ogni punto di ingresso e di uscita dell'area.

Per aiutare le persone a capire quali sono le zone libere da armi, la città implementerà anche dei pannelli di messaggistica video in alcuni luoghi.

Altri aspetti della nuova legge includono un rigoroso processo di autorizzazione per ottenere un permesso di porto d'armi, e richiede anche controlli in background per la vendita di munizioni.

In base al provvedimento, i possessori di armi da fuoco dovranno custodirle in luoghi sicuri all'interno delle loro abitazioni se nella residenza vivono persone di età inferiore ai 18 anni - un aumento rispetto all'età precedentemente stabilita di 16 anni.

Sforzi per tracciare gli acquisti di armi

La nuova legge arriva in un momento in cui la città di New York sta lottando contro la violenza delle armi, nonostante i tentativi del sindaco Eric Adams di arginarla attraverso un piano in più punti che ha presentato a gennaio dopo il suo insediamento.

I funzionari della città hanno deciso di concentrarsi maggiormente sulla sicurezza dei residenti e sulla risposta delle forze dell'ordine nelle metropolitane, dove ad aprile una sparatoria di massa in una stazione di Brooklyn ha ferito 29 persone.

Secondo i dati della Polizia di New York, la città ha registrato un aumento di oltre il 30% dei crimini gravi fino al 28 agosto rispetto all'anno scorso.

Nel tentativo di reprimere gli acquisti illegali di armi, i funzionari comunali hanno chiesto a Visa, Mastercard e American Express di approvare la creazione di un codice di categoria commerciale per i negozi di armi in tutto il Paese.

Tali codici sono già utilizzati per quasi tutti gli altri beni o servizi che possono essere acquistati. Se creato per le transazioni di armi, può potenzialmente rendere più facile individuare acquisti insolitamente grandi di armi da fuoco e munizioni o acquisti effettuati in più negozi.

Gli acquisti attualmente effettuati nei negozi di armi vengono considerati "vari", rendendo difficile individuare una vendita sospetta.

"Quando si acquista un biglietto aereo o si paga la spesa, la società di carte di credito ha un codice speciale per quei rivenditori. È semplicemente di buon senso avere le stesse politiche per i negozi di armi e munizioni", ha dichiarato Adams in un comunicato stampa.

Mastercard ha dichiarato che sta esaminando la proposta e le modalità di attuazione.

"Questo ci aiuterà a continuare a fornire un sistema di pagamenti che supporta tutti gli acquisti legali, proteggendo al contempo la privacy e le decisioni dei singoli titolari di carta", ha dichiarato il portavoce Seth Eisen.

La CNN ha contattato Visa e American Express per un commento.

Le società di carte di credito sono membri votanti dell'International Organization on Standardization, che stabilisce i codici di categoria.

Almeno due società di credito devono essere d'accordo affinché i codici dei commercianti vengano applicati ai negozi di armi - anche se in passato non hanno appoggiato la proposta, secondo il Comptroller della città di New York Brad Lander.

Rob Frehse, Nicki Brown, Mark Morales e Melanie Schuman della CNN hanno contribuito a questo servizio.

