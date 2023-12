Time Out elenca le migliori città del mondo per il 2022

Ogni anno, la società di media chiede a circa 20.000 abitanti delle città di tutto il mondo, insieme alla sua rete di redattori globali, di individuare ciò che rende grande la loro città attraverso un sondaggio noto come Time Out Index. Time Out utilizza i dati ottenuti per stilare le sue classifiche globali delle città.

Non è stata solo la bellezza di Edimburgo a farle guadagnare il primo posto per il 2022: la città è nota anche per i suoi vivaci festival artistici e per la crescente scena gastronomica, e gli abitanti del luogo intervistati hanno elogiato la percorribilità della città, nonché la sua atmosfera accogliente e inclusiva.

"È stato incredibile vedere quanto la città si sia sviluppata da quando eravamo bambini e siamo cresciuti qui", ha dichiarato alla CNN Travel il team dietro l'enoteca Eleanore, aperta di recente a Edimburgo e segnalata da Time Out come una delle attrazioni della città . "È bello vedere che riceve il riconoscimento che merita".

Mentre l'anno scorso la lista elogiava i luoghi che si sono riuniti durante la pandemia, quest'anno Time Out ha sottolineato tutto ciò che ci siamo persi negli ultimi due anni, esaminando da vicino i ristoranti, i bar, la vita notturna e i musei di ogni città.

L'obiettivo, spiega Time Out, è quello di rendere la classifica "l'elenco definitivo dei viaggi da fare nel 2022".

"Sono tutti luoghi che eccellono in ciò che ispira le persone a viaggiare e a provare cose nuove", spiega Huw Oliver di Time Out alla CNN Travel.

Resilienza e festeggiamenti

Al secondo posto, dopo Edimburgo, c'è Chicago, centro del Midwest americano, elogiato sia per la sua scena di locali notturni che per la sua resilienza all'epoca della pandemia. Al terzo posto della classifica c'è Medellín, in Colombia, celebrata per la sua vita notturna, i suoi hotel boutique e il suo cibo delizioso.

La Scozia è al quarto posto, con Glasgow, di cui Time Out ha lodato la varietà di opzioni gastronomiche e l'atmosfera amichevole.

Anche le iniziative per la sostenibilità, la sicurezza e i trasporti pubblici sono importanti per la classifica. Sul fronte ecologico, Time Out cita la recente iniziativa del club glasvegese SWG3 di generare energia attraverso il calore corporeo dei ballerini, mentre Amsterdam, al n. 5 della classifica, è riconosciuta come la città più ciclabile del mondo.

L'obiettivo, spiega Oliver di Time Out, era che la classifica del 2022 mettesse in evidenza "tutto ciò che rende le città luoghi divertenti e vivaci da visitare". Per scoprire la classifica completa, cliccare qui.

Le 10 migliori città di Time Out

1. Edimburgo, Scozia

2. Chicago, USA

3. Medellín, Colombia

4. Glasgow, Scozia

5. Amsterdam, Paesi Bassi

6. Praga, Repubblica Ceca

7. Marrakech, Marocco

8. Berlino, Germania

9. Montreal, Canada

10. Copenaghen, Danimarca

Fonte: edition.cnn.com