Personale

Tim Walz Rapidi fatti

Data di nascita: 6 aprile 1964

Luogo di nascita: West Point, Nebraska

Nome completo: Timothy James Walz

Padre: James Walz

Madre: Darlene Walz

Matrimonio: Gwen (Whipple) Walz (1994-2024)

Figli: Hope e Gus

Istruzione: Chadron State College, B.S., 1989; Minnesota State University in Mankato, M.S., 2001; frequentato Saint Mary’s University of Minnesota

Servizio militare: Guardia Nazionale dell'Esercito, 1981-2005, Command Sergeant Major ma ritirato come Master Sergeant

Religione: Luterana

Altri Fatti

Il suo cognome si pronuncia WALLS.

Mentre insegnava e allenava a Minnesota, divenne il consigliere degli studenti per il primo Gay-Straight Alliance del liceo Mankato West.

Ha parlato della sua famiglia e del loro viaggio con i trattamenti per la fertilità, compreso il trattamento in vitro, prima di accogliere la figlia Hope.

Durante il suo mandato come governatore, i Democratici del Minnesota sono riusciti a codificare i diritti all'aborto in legge, aumentare le protezioni per i diritti dei transgender, approvare una legge per la legalizzazione della marijuana e installare nuove leggi sulla sicurezza delle armi.

Cronologia

1989-1990 - Insegna a studenti delle superiori in Cina attraverso un programma affiliato a Harvard.

1991-1996 - Insegnante e allenatore in Alliance, Nebraska.

Settembre 1995 - Walz viene fermato in Nebraska per guida a 96 mph in una zona a 55 mph e arrestato per guida pericolosa e sospetto di guida in stato di ebbrezza. In seguito si dichiara colpevole di una contravvenzione per guida pericolosa e paga una multa.

1996-2006 - Insegna al liceo Mankato West nel Minnesota. Walz aiuta anche la squadra di football a vincere il suo primo campionato statale nel 1999.

2007-2019 - Rappresentante degli Stati Uniti per il 1° distretto congressuale del Minnesota, per sei mandati.

6 novembre 2018 - Viene eletto governatore del Minnesota.

7 gennaio 2019 - Viene insediato come 41° governatore del Minnesota.

28 maggio 2020 - Attiva la Guardia Nazionale del Minnesota dopo notti di disordini nelle Twin Cities di Minneapolis e St. Paul dopo la morte di George Floyd il 25 maggio quando l'agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin gli ha inginocchiato il collo.

8 novembre 2022 - Viene rieletto governatore con più del 52% dei voti.

14 marzo 2024 - Accompagna la Vicepresidente Kamala Harris in una clinica Planned Parenthood nel Minnesota quando diventa il primo vicepresidente in carica a visitare una clinica che esegue gli aborti.

6 agosto 2024 - Harris annuncia Walz come suo compagno di corsa nelle elezioni del 2024.

Durante il suo mandato come governatore, Tim Walz ha giocato un ruolo significativo nella codifica dei diritti all'aborto in legge e nell'aumento delle protezioni per i diritti dei transgender. Inoltre, ha supervisionato l'approvazione di una legge per la legalizzazione della marijuana e l'istituzione di nuove leggi sulla sicurezza delle armi.

Leggi anche: