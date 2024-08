Tim Walz, il faro di demolizione per Trump e i suoi amici.

Il nuovo compagno di corsa di Kamala Harris è un potenziale rivoluzionario nella comunicazione. Ecco i sette fattori chiave che i politici tedeschi possono imparare da lui.

Sia chiaro: Kamala Harris non mi ha conquistato. È poco più di una boccata d'aria fresca che sostituisce l'anziano statista che Joe Biden è diventato. Sembra distaccata, stridula, eccitabile, intellettuale e vanesia. Ma il suo compagno di corsa è un'altra storia: Tim Walz potrebbe essere un pugno di ferro per i populisti di destra americani. Ecco perché dovremmo guardarlo più da vicino qui in Germania.

Chi è Walz? È il Governatore del Minnesota, un ex insegnante, allenatore di football e soldato - le sue voci su Wikipedia sono attualmente in fase di pulizia e riparazione da parte delle squadre di campagne. Ma i fatti sono una cosa. La domanda più importante è: com'è Walz?

Quest'uomo ha una gravitas allegra che mi ricorda il candidato per la cancelleria del SPD, Boris "Munitionskiste" Pistorius. È alla mano ma non noioso, maturo ma lontano dall'essere rimbambito, abile ma non appariscente - un nonno solido che ti dava caramelle da piccolo e a cui ti saresti affidato per insegnare ai tuoi figli gli addominali.

E Walz è una cosa sopra tutte: non è woke.

Fattore 1: Walz è un pacifista civico

Walz non è woke, ma civico. È sposato e indossa abiti che gli stanno bene senza sforzarsi troppo. Parla liberamente senza mai sembrare falso, esagerato o robotico.

Walz ha anche una mossa di Jiu-Jitsu fantastica: invece di unirsi alla guerra culturale, da cui nessuno esce vincitore, predica virtù civiche come la tolleranza e la decenza ("grazia"). Questo è leggermente insaporito da valori cristiani, ma non in modo fascista - eppure le sue posizioni hanno una chiara direzione a sinistra. In parole sue: "Minding your own damn business!" In sintesi: vivi e lascia vivere - un modo per evitare la guerra culturale.

È semplicemente brillante: Walz si batte per questioni woke, come la presenza di prodotti per l'igiene femminile nei bagni degli uomini, ma rende questo tipo di politica digeribile per i repubblicani che potrebbero avere un figlio transgender seduto al loro tavolo. Anche i conservatori più ostinati sono complessi. La tolleranza come virtù civica costruisce un ponte per loro da attraversare - diversamente dalle ideologie di sinistra urlate.

Fattore 2: Walz ha una strategia

Dietro la tolleranza di Walz c'è una strategia. Nel podcast eccellente del columnist del New York Times Ezra Klein, Walz parla esplicitamente di quanto apprezzi la decenza. Non improvvisa come molti leader politici tedeschi.

Inoltre, Walz è riuscito a strappare la bandiera della "libertà" ai repubblicani e a dar loro una bella lezione nel processo. In campagne, può essere intelligente attaccare non le debolezze, ma le forze del tuo avversario. Libertà dallo stato - quella dovrebbe essere parte dell'argenteria politica dei repubblicani.

La Germania sta assistendo a una trasformazione del concetto di libertà. La CDU dovrebbe farci caso: proibire alle persone di usare la parola "loro" non ha nulla a che fare con la libertà, indipendentemente da quanto possa sembrare sciocco.

Fattore 3: Walz può indossare una maglietta senza essere impacciato

Il governatore del Minnesota può girare in flanella e cappello mimetico senza che sembri fuori luogo. La gente fa battute virali, ma per lo più bonarie, su di lui. Politico ha addirittura un guru della moda che scrive un intero articolo sull'argomento. È questo che distingue Walz da Scholz, che sembra essere stato casualmente incontrato in un ferramenta, ma sai: non lo incontreresti veramente lì.

Walz è stato descritto come "maniche arrotolate" in una prima valutazione tedesca del poco conosciuto Walz anche negli USA. Questo suona sempre un po' come semplicità mentale. Analogamente, molti sottovalutano l'approcciabilità di un Donald Trump. Ha un water dorato, ma è quello che lo rende accessibile: vive una vita sfarzosa con sfida, che "quelli lassù" sniffano. Naturalmente, questo è attraente per molte persone.

Questo disprezzo riflessivo per l'approcciabilità nei media potrebbe spiegare perché il centro politico in Germania ha optato per fallimenti nella comunicazione rigida come Olaf Scholz e Armin Laschet.

Fattore d'impatto 4: Walz dà ai democratici aggressività

Walz potrebbe sembrare il nonno caramella delle pubblicità, ma è chiaramente più aggressivo di quanto i democratici negli Stati Uniti siano stati finora.

In una singola apparizione televisiva, Walz ha stabilito l'insulto "weird" per i repubblicani. Questa espressione può essere tradotta come "strano", ma non coglie appieno il suo significato completo. Pertanto, molti tedeschi preferiscono usare l'originale inglese per prendere in giro le persone che sono "weird".

Walz perfeziona un equilibrio: non insulta i votanti dei repubblicani, come ha fatto Hillary Clinton. Insulta la leadership politica - ma con un'energia notevole. Walz vorrebbe dibattere con J.D. Vance, ha detto, se Vance "si sente di alzarsi dal divano". L'allenatore è venuto fuori. [E un meme con cui gli utenti di internet si fanno beffe di Vance, Ed.]

Fattore d'impatto 5: Walz sa cosa significa "mostra, non dire"

Ci sono alcuni trucchi con cui i messaggi politici acquistano impatto. Uno è: essere specifici. Lo spettacolo sa il detto "mostra, non dire!". Questo significa non descrivere ciò che accade con aggettivi, ma mostrarlo. Non dici: "Un uomo enorme entra dalla porta". dici: "L'uomo ha dovuto chinarsi sotto la trave della porta per non sbattere la testa".

Walz può fare questo molto bene. Non parla di sovvenzionare i pasti scolastici, ma dice: "I bambini mangiano e hanno la pancia piena così possono imparare". Le sue parole hanno texture e creano immagini nella mente del pubblico.

In politica tedesca, quasi nessuno ha padroneggiato e utilizzato questa tecnica - a parte Robert Habeck, a differenza del cancelliere, che si impelaga invariabilmente nella burocrazia tedesca astratta. Gli autori di libri per bambini e gli insegnanti possono farlo, ma non gli avvocati.

Fattore di Impatto 6: Walz è Credibile

I Repubblicani sono attualmente nel panico per mettere Tim Walz in cattiva luce. Donald Trump spruzza insulti come se fosse un irrigatore per prati pieno di odio e bile. Comprensibile: quando un politico sconosciuto sale sul palco, l'avversario ha una breve finestra di opportunità per abbatterlo.

Ogni errore qui può essere fatale. È per questo che l'errore di Armin Laschet gli è costato la cancellierato. J.D. Vance è ora sotto notevole pressione perché i Democratici stanno portando alla luce i suoi vecchi commenti bizzarri, come il presunto aumento del rischio che le persone senza figli diventino sociopatici. I Repubblicani ora accusano Walz di aver evitato il servizio militare in Iraq, di essere ancora più a sinistra di Harris e di esagerare il suo grado militare (cosa vera).

Walz non ha molto di cui preoccuparsi. È un cacciatore, ha prestato servizio per 24 anni nella Guardia Nazionale e ha dedicato la sua carriera a servire gli altri come insegnante, allenatore e soldato. È cresciuto tra i "hillbillies", la popolazione rurale, rendendolo un avversario ideale per J.D. Vance, che si è posizionato come portavoce della popolazione rurale americana con il suo libro "Hillbilly Elegy".

Fattore di Impatto 7: Walz capisce lo Zeitgeist

La compassione implica anche essere consapevoli dello Zeitgeist, ovvero la cultura, le tendenze e i meme di internet del presente. In Germania, Markus Söder fa questo piuttosto bene, ma spesso lo porta troppo oltre, facendolo sembrare poco serio. Boris Pistorius ha anche questa abilità, usando casualmente la melodia di "Star Wars" come suoneria del telefono.

La padronanza dello Zeitgeist di Walz è evidente nel suo scambio con J.D. Vance: il compagno di corsa di Trump aveva deriso le donne senza figli come "signore dei gatti" che dovrebbero avere meno voce in una democrazia. La risposta di Walz? Ha cambiato tono in ironico: "Mio Dio, vanno contro i fan dei gatti! Accendi internet e vedi cosa fanno i fan dei gatti quando qualcuno va contro di loro".

E qui si ferma il divertimento!

Despite Donald Trump's controversial political career, his approachability and ability to connect with a large audience cannot be denied. Walz, with his down-to-earth charm and sturdy grandpa persona, shares a similar trait. Just as many found Donald Trump's golden toilet and flashy lifestyle attractive, there's an element of admiration for Walz's rugged style and refusal to fit into political norms, as shown by the viral memes about his flannel and camouflage cap.

