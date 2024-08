Tim Walz e' diretto a affrontare immediatamente.

Tim Walz è stato nel mirino come potenziale Vice Presidente degli Stati Uniti solo per poche ore, ma ha già tenuto il suo primo discorso di campagna. A Philadelphia, ha lanciato i suoi primi attacchi contro Trump e J.D. Vance - e sono piuttosto pungenti.

Nel suo primo discorso come "compagno di corsa" della candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris, Tim Walz ha sferrato un attacco verbale contro il fronte repubblicano. Tra i suoi bersagli c'era il compagno di corsa di Donald Trump, J.D. Vance, che ha punzecchiato con commenti sarcastici: "Come tutti i normali che ho conosciuto nel cuore del paese, J.D. è andato a Yale, ha fatto finanziare la sua carriera dai miliardari e poi ha scritto un bestseller prendendo in giro le persone della sua casa," ha detto Walz.

Walz ha anche colpito sotto la cintola con un altro commento sul suo concorrente: "Non vedo l'ora di dibattere con questo tipo - se riesce a staccarsi dal divano." La frecciatina si riferisce a una storia spinta su Vance che circola online da oltre una settimana. Si dice che il repubblicano abbia scritto pagine nella sua autobiografia "Hillbilly Elegy" su come penetrare un mobile. Anche se non è vero, il web è pieno di battute su questo.

Poche ore prima dell'inizio della loro campagna congiunta, Harris ha annunciato la sua decisione di scegliere Walz come suo compagno di corsa, dopo molte speculazioni. A Philadelphia, in Pennsylvania, la coppia ha fatto la sua prima apparizione congiunta in campagna, accolta da applausi scroscianti.

Un antidoto a Trump

Walz ha anche preso di mira il candidato repubblicano alla presidenza Trump, accusandolo di "caos e divisione". "Donald Trump non combatte per te o per la tua famiglia", ha detto Walz. "Non si è mai seduto a un tavolo della cucina come quello dove sono cresciuto, chiedendosi come pagare le bollette. È stato nel suo country club a Mar-a-Lago, cercando di tagliare le tasse per i suoi amici ricchi".

Walz ha presentato se stesso e Harris come l'antidoto politico a questo. "Lei crede nella possibilità che tutti possano salire nella classe media. Crede nella promessa dell'America. Dobbiamo solo combattere", ha detto Walz. Ha ringraziato Harris per la sua fiducia e, guardandosi intorno nella stanza, "forse anche di più per aver riportato la gioia".

Il 60enne è stato governatore del Minnesota dal 2019 e in precedenza ha prestato servizio come rappresentante alla Camera per molti anni. Prima della politica, era un insegnante di studi sociali. Nel suo discorso, Walz ha sottolineato la sua infanzia in Nebraska rurale e il suo servizio nella Guardia Nazionale, insieme alla sua carriera di insegnante.

