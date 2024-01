Tim Sparv: Rimanere in silenzio "non è un'opzione" con il calcio che si dirige in una direzione "pericolosa" dopo Qatar 2022

La star, che da quando si è ritirata si è data all'attivismo, ha criticato a gran voce l'organo di governo del calcio, la FIFA, per aver assegnato il torneo al Qatar a causa di problemi legati ai diritti umani, in particolare il trattamento dei lavoratori migranti, le leggi sull'omosessualità e l'atteggiamento nei confronti delle donne nella società.

La FIFA, un'azienda da 5,6 miliardi di dollari, è stata colpita da schemi di corruzione che durano da decenni e che hanno portato a un'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. È un'eredità che incombe ancora sull'organo di governo e sulla sua decisione di assegnare il torneo del 2018 alla Russia e l'imminente evento del 2022 al Qatar.

In seguito alle notizie secondo cui l'Arabia Saudita potrebbe presentare una candidatura congiunta per ospitare la competizione del 2030 insieme a Egitto e Grecia, Sparv ha chiesto di più alla FIFA e vorrebbe che l'organizzazione dei tornei più importanti "fosse un premio per aver fatto qualcosa di buono".

"La Coppa del Mondo dovrebbe essere una Coppa del Mondo inclusiva", ha dichiarato Sparv alla CNN Sport. "Tutti dovrebbero sentirsi benvenuti. Tutti dovrebbero sentirsi al sicuro, ma non è così".

"La tendenza è pericolosa. Non è una direzione sana quella verso cui ci stiamo dirigendo e credo che le persone in posizione di potere [...] abbiano tutte un ruolo davvero, davvero importante da svolgere".

I cambiamenti della FIFA

Tra le continue critiche al Qatar, la FIFA ha esortato le nazioni che partecipano al torneo a concentrarsi sul calcio e a lasciare la politica fuori dal gioco.

Per Sparv, tuttavia, questa non è un'opzione.

Da quando ha appeso gli scarpini al chiodo, Sparv ha visitato il Qatar con la FIFPRO - l'organizzazione mondiale che rappresenta i calciatori professionisti - e ha constatato l'impatto negativo del torneo sui lavoratori immigrati.

"In un mondo perfetto, potremmo fidarci dei nostri organi di governo che prendono buone decisioni per noi", ha aggiunto.

"Ma non è così ed è per questo che abbiamo bisogno di queste voci critiche esterne per avere un'opinione e assicurarci che il nostro sport stia andando in una buona direzione".

Sparv afferma di volere anche che il Qatar sia un catalizzatore per gli organi di governo, affinché i giocatori siano in prima linea nel processo decisionale, per evitare che debbano scegliere tra la loro professione e una potenziale presa di posizione politica durante il torneo.

È consapevole dei cambiamenti che la FIFA ha attuato negli ultimi anni, come la creazione del Comitato consultivo per i diritti umani della FIFA - un organo consultivo indipendente composto da esperti in materia di diritti umani e del lavoro - ed è interessato a vedere quale sarà l'impatto di tutto ciò in futuro.

"Penso che ci sia stato un cambiamento nella nostra comprensione della direzione dello sport. Spero che avremo regole più chiare su come consentire a certi Paesi di presentare offerte per la Coppa del Mondo", ha detto.

"Penso che ci debba essere una serie di criteri da soddisfare prima di poter presentare la propria candidatura. È un po' troppo tardi per pretendere qualcosa dal Qatar quando è già stato premiato".

"Penso che l'eredità sia che ognuno di noi, tifosi, allenatori, giocatori, federazioni, chiunque sia coinvolto nello sport, prenda posizione per dire che questo non può accadere di nuovo".

La FIFA ha dichiarato di aver definito e implementato negli ultimi anni una politica sui diritti umani basata sui Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani nei suoi status ufficiali.

Svegliarsi dalla "bolla" del calcio

Sparv si è ritirato nel 2021 e dice che gli ci è voluto un po' per "svegliarsi" dalla "bolla" del calcio.

Da giovane giocatore, dice di essere stato spesso cieco di fronte alle forze negative che influenzano il gioco e solo quando il suo compagno di squadra finlandese Riku Riski si è rifiutato di partecipare a un ritiro nel 2019, Sparv ha iniziato a informarsi su argomenti che vanno oltre il calcio.

Da allora ha scritto due articoli per The Players' Tribune che hanno delineato la sua opposizione alla Coppa del Mondo in Qatar, l'ultimo pubblicato all'inizio del mese.

Tuttavia, il 35enne afferma di non appoggiare il boicottaggio di tali tornei da parte dei giocatori e ammette che, se ne avesse avuto la possibilità, avrebbe rappresentato il suo Paese al torneo.

Comprende l'ipocrisia di una simile dichiarazione, ma afferma che si tratta di un'opportunità per i giocatori e le squadre di evidenziare le questioni importanti.

"Giocare per una squadra nazionale significa molto di più che vincere partite di calcio", ha detto Sparv.

"Hai un'opportunità davvero fantastica di migliorare la vita delle persone, di far luce su cose molto più importanti che vincere partite di calcio. Non sfruttare questa opportunità sarebbe un po' uno spreco".

Ottimista sul cambiamento

Pur riconoscendo che il Qatar ha apportato alcuni cambiamenti positivi alle sue leggi sul lavoro, Sparv afferma che la loro attuazione è spesso carente e si preoccupa di cosa accadrà quando lo sguardo del mondo si sposterà inevitabilmente dalla Coppa del Mondo 2022.

Sparv ha deciso di non partecipare al torneo che inizierà il 20 novembre, ma dice che ripenserà alla sua posizione se ci sarà l'opportunità di svolgere un lavoro significativo.

Nel complesso, però, è ottimista sul fatto che il cambiamento arriverà e dice di voler usare la sua piattaforma per mantenere la pressione sulle persone che prendono le decisioni sul futuro del bel gioco.

"Sono davvero curioso di vedere dove andremo a finire", ha detto.

I riflettori dei media, dei giornalisti, e io personalmente, che non vengo dalla Finlandia, ho fatto tante interviste su questi temi".

"Non era mai successo prima, quindi penso che sia una buona direzione verso la quale ci stiamo dirigendo".

Il Comitato supremo del Qatar per la consegna e l'eredità ha dichiarato alla CNN Sport che la Coppa del Mondo "sarà un torneo inclusivo e sicuro" e che le riforme del lavoro hanno migliorato significativamente la vita di migliaia di lavoratori.

"Tutti sono i benvenuti, indipendentemente da razza, provenienza, religione, genere, orientamento o nazionalità", ha dichiarato in un comunicato alla CNN.

"Ci siamo inoltre sempre impegnati a garantire che questa Coppa del Mondo lasci un'eredità sociale, umana, economica e ambientale trasformativa e che venga ricordata come un momento fondamentale nella storia della nostra regione".

E ha aggiunto: "Come in ogni Paese, c'è sempre spazio per i miglioramenti. Questo lavoro continuerà anche dopo la conclusione della Coppa del Mondo, perché per noi è importante continuare a instillare e costruire sui progressi fatti nell'ultimo decennio".

