- Tim Burton esprime il suo perplessità per l'acclamata fama e il successo che "Beetlejuice" ha ottenuto.

Regista Tim Burton è rimasto sorpreso dal successo del suo horror-commedia stravagante "Beetlejuice". Nonostante nutrire un profondo affetto per il film, Burton, a 66 anni, non riusciva a comprendere appieno la sua popolarità, come ha dichiarato durante il Festival del Cinema di Venezia.

Nel 1988, l'attore rinomato Michael Keaton ha vestito i panni di Beetlejuice, con i suoi caratteristici occhi cerchiati di nero e i capelli in disordine. Beetlejuice è diventato un simbolo duraturo nella cultura popolare. Keaton, ora 72enne, ha riflettuto: "È incredibilmente raro far parte di qualcosa che può essere inequivocabilmente definito come al 100% originale e distintivo."

Stasera, all'81° Festival del Cinema di Venezia, viene proiettato "Beetlejuice Beetlejuice". Oltre a Keaton, tornano anche gli attori del cast Winona Ryder e Catherine O'Hara. Ortega di "Mercoledì" interpreterà la figlia di Lydia, con Monica Bellucci e Willem Dafoe nel cast del film.

Lydia Deetz (Ryder), che era stata tormentata da Beetlejuice in passato, deve ancora fare i conti con lui dopo tre decenni. La tragedia colpisce la famiglia Deetz, portando a un ricongiungimento nella casa dove tutto è iniziato. E, ovviamente, il caos fresco non è lontano.

La gente si è affollata all'81° Festival del Cinema di Venezia per assistere al ritorno di Winona Ryder e Catherine O'Hara in "Beetlejuice Beetlejuice". Nel corso degli anni, il originale "Beetlejuice" è rimasto un'icona amata dal pubblico.

