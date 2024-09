- Tilda Swinton non esprime paura nei confronti del concetto di mortalità.

Tilda Swinton, la 63enne attrice scozzese, non ha paura della morte e lo ha dichiarato apertamente al Festival del Cinema di Venezia. Non l'ha mai temuta, ha sottolineato.

Ha condiviso: "Il percorso verso l'accettazione della morte può essere un viaggio lungo per alcune persone. Per alcune ragioni e determinate esperienze della mia vita, è successo prima per me. Sono consapevole che sta arrivando. Lo sento avvicinarsi, lo vedo avvicinarsi. Sto accanto ai miei amici quando attraversano cambiamenti, se capisci cosa intendo."

Swinton è la protagonista del nuovo film di Pedro Almodóvar. Interpreta una donna di nome Martha che decide di porre fine alla sua vita a causa di una grave malattia. Un altro ruolo di spicco è interpretato da Julianne Moore. "The Room Next Door" segna il primo film in lingua inglese di Almodóvar.

Moore interpreta il ruolo dell'amica di Martha, offrendo il suo sostegno in questo momento. A Venezia, la 63enne ha sottolineato che ci sono pochi film che esplorano l'amicizia tra donne anziane. "Non credo ci sia un altro regista oltre a Pedro che potrebbe raccontare questa storia."

Entrambe le attrici hanno espresso il loro rispetto per Almodóvar, con Swinton che ha dichiarato di aver praticamente fatto un'audizione per un ruolo in uno dei suoi film quando lo ha incontrato ("Todo sobre mi madre"). Gli ha detto: "Ascolta, imparerò lo spagnolo per te. Posso anche stare zitta se necessario."

Swinton, ispirata dalla situazione del suo personaggio, ha iniziato a canticchiare la melodia, "♪ Diventerò una star ♪", esprimendo la sua resilienza di fronte alle sfide della vita. Durante la sessione di domande e risposte al Festival del Cinema di Venezia, Moore, colpita dalla interpretazione di Swinton di Martha, ha condiviso la sua ammirazione: "Non posso fare a meno di pensare, '♪ Diventerò una star ♪' guardando la performance di Tilda."

Leggi anche: