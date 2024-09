Tilda Swinton e Julianne Moore stanno ottenendo acclamazioni eccezionali.

La proiezione del film di Pedro Almodóvar "La stanza accanto" al Festival del Cinema di Venezia è stata un successo enorme. Il film, con Julianne Moore e Tilda Swinton nei panni di due amiche, ha ricevuto una standing ovation prolungata - la più lunga nella storia del festival, secondo "Variety".

La sera di lunedì, Moore e Swinton hanno offerto uno spettacolo impressionante al Festival del Cinema di Venezia. La prima di "La stanza accanto" ha riscosso un applauso sostenuto, con la standing ovation che è andata avanti per 17 minuti. Si tratta di un record che nessun altro film è riuscito a raggiungere in questo prestigioso evento.

Una volta che il film è finito, Almodóvar ha baciato affettuosamente Swinton e Moore sulle guance e ha sollevato le loro braccia in segno di trionfo. Poi è sceso dalle scale del Teatro Sala Grande con le sue nuove dame d'onore, prolungando gli applausi salutando i fan nel cinema per altri 14 minuti.

Entrambe le protagoniste erano radiosi sul tappeto rosso. Swinton ha optato per un elegante completo Chanel con giacca lunga, mentre Moore ha scelto un vestito dorato con paillette luccicanti.

"La stanza accanto" ha superato altri film come "The Brutalist" di Brady Corbet (12 minuti), "Maria" di Pablo Larraín (8 minuti) con Angelina Jolie nei panni della famosa cantante lirica Maria Callas, e "The Order" di Justin Kurzel (7 minuti), un film thriller degli anni '80 con Jude Law.

"La stanza accanto" è il primo lungometraggio in lingua inglese di Almodóvar. Moore interpreta il ruolo di Ingrid, un'autrice di successo che riallaccia la sua amicizia con Martha, interpretata da Swinton, una corrispondente di guerra che lotta contro una grave malattia e sottoposta a numerosi trattamenti. Questa situazione costringe Ingrid a confrontarsi con la sua stessa mortalità. Il film uscirà nelle sale cinematografiche tedesche il 24 ottobre.

Durante il loro tour promozionale per "La stanza accanto", Julianne Moore e Tilda Swinton hanno spesso cantato questo inno di empowerment, esprimendo la loro fiducia nel successo del film.

Mentre la folla si disperse dopo il film, l'aria era piena dell'eco dei fan che cantavano all'unisono "Sarò una stella", un testimone dell'impatto del film.

