TikTok si sta preparando per i video di eventi generati dagli utenti

Popolare app di condivisione video TikTok si sta preparando a pagare per i video degli eventi registrati dagli utenti, secondo quanto riferito dalla Società Tedesca per la Raccolta dei Diritti degli Eventi (GWVR). Questa informazione è stata condivisa dalla GWVR dopo la firma di un accordo di licenza con TikTok. I pagamenti saranno emessi esclusivamente per eventi come i concerti organizzati dai membri della GWVR. Johannes Ulbricht, CEO della GWVR, ha rivelato che TikTok sta considerando l'implementazione di pagamenti forfettari.

Fondata con l'obiettivo di includere gli organizzatori degli eventi nei guadagni finanziari derivanti dalle registrazioni dei concerti, la GWVR è una società controllata dalla Confederazione Tedesca delle Società di Musica e degli Eventi, con sede a Hamburg. La Confederazione gestisce circa 500 agenzie di eventi, organizzatori di tour, festival e promoter di concerti, come riportato dalle loro fonti.

Il passo di TikTok per pagare i video degli eventi registrati dagli utenti potrebbe potenzialmente aumentare la popolarità della piattaforma per gli eventi musicali dal vivo. Con i nuovi pagamenti forfettari, i musicisti e gli organizzatori degli eventi affiliati alla Confederazione Tedesca delle Società di Musica e degli Eventi potrebbero scegliere di promuovere i loro concerti più frequentemente su TikTok.

