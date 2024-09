TikTok elimina gli account collegati ai media russi a causa di sospetti schemi di influenza sotto copertura prima delle elezioni americane.

I seguenti account sono collegati a Rossiya Segodnya e TV-Novosti, le organizzazioni responsabili dell'agenzia di stampa Sputnik e della stazione televisiva RT, rispettivamente, secondo il sito web della piattaforma lunedì. Li ha etichettati come "relativi allo stato".

Questa azione rispecchia l'annuncio di Meta della scorsa settimana, in cui ha proibito Rossiya Segodnya, RT e altre entità correlate dalle sue applicazioni in tutto il mondo a causa di accuse di "attività di interferenza straniera".

Né Rossiya Segodnya né RT hanno risposto alla richiesta di commento di CNN sulle restrizioni imposte da TikTok.

Pochi giorni prima, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato accuse contro due dipendenti di RT per aver trasferito circa 10 milioni di dollari in una società statunitense, identificata da CNN come Tenet Media, per generare e amplificare contenuti a sostegno degli interessi dello stato russo. Questa strategia di influenza occulta mirava al pubblico americano prima delle elezioni presidenziali, come dichiarato dalle autorità statunitensi.

Tenet Media vanta un elenco di influenti opinionisti di destra, a favore di Trump, tra cui Tim Pool, Dave Rubin, Benny Johnson, tra gli altri. Hanno tutti rilasciato dichiarazioni in cui si definiscono vittime del presunto schema russo.

Dopo l'annuncio del Dipartimento di Giustizia, RT ha rilasciato dichiarazioni sarcastiche che non hanno affrontato specificamente le accuse degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda TikTok, è stato anche accusato che il governo cinese possa manipolare il suo algoritmo per influenzare il pubblico americano. La piattaforma utilizzata da 170 milioni di americani per guardare video sportivi, di moda e politici, è di proprietà della società cinese ByteDance.

In aprile, il presidente Joe Biden ha firmato un disegno di legge che potrebbe aprire la strada a un divieto nazionale di TikTok negli Stati Uniti, a meno che l'app non trovi un nuovo proprietario - una mossa che la società ha da allora contestato in tribunale.

