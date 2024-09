TikTok affronta una battaglia di 15 minuti per salvaguardare la sua esistenza

Questa settimana, TikTok ha 15 minuti cruciali per convincere una corte federale d'appello a non sostenere un potenziale divieto dell'app di social media popolare, attualmente utilizzata da 170 milioni di americani.

Questi minuti potrebbero rivelarsi i più importanti per TikTok dalla sua introduzione negli Stati Uniti. L'azienda si batte contro una legge, firmata dal Presidente Joe Biden, che contiene disposizioni che potrebbero portare a un divieto già a gennaio.

La legge firmata da Biden mira a bandire TikTok dai dispositivi individuali negli Stati Uniti, a meno che la sua società madre cinese, ByteDance, non venda rapidamente TikTok a un'altra entità, probabilmente causando cambiamenti fondamentali all'app come la conosciamo.

Mentre si avvicina la scadenza del divieto, TikTok e ByteDance hanno intrapreso azioni legali, chiedendo l'annullamento della legge e la sua dichiarazione di incostituzionalità in base al Primo Emendamento.

Purtroppo, TikTok non otterrà un processo completo per presentare il suo caso per mantenere la sua esistenza nella forma attuale.

La legge in questione richiede che qualsiasi azione legale bypassi la corte federale distrettuale e proceda direttamente alla Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito del Distretto di Columbia entro un termine limite. Un panel di tre giudici esaminerà il caso e emetterà una decisione, presumibilmente entro poche settimane, per determinare se la legge è costituzionale.

Argomenti orali previsti per lunedì

Lunedì alle 9:30 ET, le parti presenteranno i loro argomenti in una udienza orale. TikTok avrà alcuni brevi momenti per fare un'impressione. Ma non sarà sola: un gruppo di creatori di TikTok anche intenti a fare causa all'amministrazione Biden parlerà dopo, dedicando 10 minuti alla loro dichiarazione. L'amministrazione Biden concluderà la procedura con un argomento di 25 minuti.

Ogni parte coinvolta nella disputa avrà circa mezz'ora per articolare le ragioni per cui la corte dovrebbe respingere la legge e impedire che sia applicata. Gli avvocati del Dipartimento della Giustizia argomenteranno la necessità di un potenziale divieto o vendita forzata di TikTok, citando preoccupazioni per la sicurezza degli utenti americani.

Il panel di giudici che esaminerà il caso, guidato dal Chief Judge Sri Srinivasan, comprenderà il Judge Neomi Rao e il Judge Douglas Ginsburg.

La questione principale di fronte al panel di lunedì: il rischio teorico di spionaggio cinese attraverso TikTok è sufficiente per giustificare una legge federale che potrebbe compromettere le libertà costituzionali degli americani di parola e di espressione?

Rimane incerto quando la corte emetterà una decisione sul fatto di bloccare la legislazione. Tuttavia, la legge stabilisce una scadenza del 19 gennaio per TikTok, il che suggerisce che la corte potrebbe rendere la sua sentenza prima di allora.

Sentimento anti-Cina e TikTok

Con sorprendente velocità, la legislazione è passata attraverso il Congresso questa primavera. Rappresenta la reazione degli Stati Uniti alle preoccupazioni che i legami di TikTok con la Cina potrebbero consentire al governo cinese di accedere ai dati degli utenti americani, come quali video hanno visualizzato, apprezzato, condiviso o cercato.

La legge simboleggia l'opposizione bipartisan alla Cina, ma per i sostenitori di TikTok - compresi alcuni dei suoi creatori più noti - la legge sembra motivata dal razzismo e dal sentimento anti-Cina. Essi argomentano che ignora altre fonti potenzialmente più sensibili di dati liberamente disponibili sui mercati commerciali.

L'esito del caso non determinerà solo il futuro di TikTok negli Stati Uniti; potrebbe anche influenzare come le corti interpretano il Primo Emendamento riguardo alla parola digitale e alle piattaforme online nel loro insieme.

TikTok afferma che il potenziale divieto viola il Primo Emendamento perché restringe la libertà di espressione degli utenti americani e il diritto di accedere alle informazioni sulla piattaforma. L'azienda sostiene inoltre che la legge è incostituzionalmente severa, dati i mezzi alternativi che il governo aveva per affrontare le preoccupazioni sui legami di TikTok con la Cina.

I documenti della corte rivelano che TikTok e i funzionari della sicurezza nazionale degli Stati Uniti avevano negoziato un accordo proposto per affrontare le preoccupazioni per la sicurezza. Una parte di questo accordo consentiva al governo degli Stati Uniti di chiudere TikTok se avesse violato i termini. TikTok afferma che i funzionari degli Stati Uniti hanno improvvisamente annullato l'accordo senza spiegazioni. (Il governo degli Stati Uniti ha descritto questo piano nei documenti della corte come "inadeguato" a causa delle preoccupazioni per la rilevazione delle violazioni.)

Inoltre, TikTok afferma che è tecnicamente impossibile separare l'app da ByteDance. L'azienda sostiene che il codice software dell'app, costruito da ByteDance, non può essere facilmente trasferito a un'altra società. Inoltre, TikTok sostiene che il governo cinese probabilmente non permetterà l'algoritmo di raccomandazione - il segreto dell'applicazione e la fonte principale del suo fascino - di essere venduto a un'azienda non cinese.

Lo scorso anno, il governo cinese ha dichiarato che avrebbe "opposto con forza" la potenziale vendita di TikTok da ByteDance, a seguito dei nuovi controlli sulle esportazioni che hanno interessato il trasferimento di certi algoritmi software.

TikTok ha dipinto la legge degli Stati Uniti come un'inappropriata appropriazione di potere congressuale che minaccia i diritti di parola di tutti gli americani.

"Se il Congresso può fare questo", ha scritto l'azienda nei suoi atti, "può aggirare il Primo Emendamento invocando la sicurezza nazionale e ordinando al publisher di qualsiasi giornale o sito individuale di vendere per evitare di essere chiuso".

TikTok contesta che il governo degli Stati Uniti ha fornito prove concrete per suggerire che il governo cinese ha sfruttato i dati degli utenti dalla sua piattaforma per giustificare qualsiasi legislazione. Essi argomentano che le preoccupazioni espresse dai membri del Congresso e un rapporto della commissione sulla possibilità di un uso improprio di TikTok mancano di prove solide, specialmente data la loro presenza negli Stati Uniti da lungo tempo.

D'altra parte, gli Stati Uniti chiedono regolarmente i dati degli utenti alle compagnie dei social media. Tuttavia, ci sono protezioni, come i limiti su ciò che gli ufficiali di intelligence possono fare con i dati sui cittadini statunitensi o gli ordini del tribunale richiesti per ottenere i dati degli utenti dalle forze dell'ordine nazionali, che le compagnie tecnologiche spesso contestano.

Il Dipartimento della Giustizia ha citato in una breve del tribunale che la società madre cinese di TikTok e l'algoritmo di raccomandazione rappresentano un rischio, poiché un avversario straniero potrebbe sfruttare l'influenza di TikTok per servire i propri interessi a discapito della sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Il governo degli Stati Uniti sostiene inoltre che la legge non è un divieto, ma piuttosto una disposizione che consente a TikTok di evitarla acquisendo un nuovo proprietario entro sei mesi.

Gli esperti di cybersecurity indipendenti hanno espresso riserve sulla possibilità di spionaggio cinese tramite TikTok, sebbene le prove rimangano inconcluse.

Le leggi sull'intelligence della Cina richiedono alle compagnie che operano all'interno del paese di collaborare con gli obiettivi di intelligence della nazione. Anche se TikTok non opera in Cina, ByteDance, la sua società madre, lo fa, rendendola soggetta alle leggi della Cina e dando al governo cinese influenza sulla filiale cinese di ByteDance, in quanto detiene un seggio nel consiglio di amministrazione.

TikTok sotto i riflettori

Il caso ha attirato molta attenzione, portando a brevi di amici del tribunale da più di una dozzina di stati degli Stati Uniti, il Comitato della Camera sulla Cina, diversi ex funzionari di sicurezza nazionale, gruppi imprenditoriali e dei diritti civili e un ex presidente della Commissione Federale delle Comunicazioni.

La Digital Rights Coalition ha argomentato in una presentazione che la legge alimenta i sospetti di pregiudizi politici e motivazioni, in quanto targets TikTok ingiustamente sulla base della sua proprietà straniera mentre altre piattaforme dei social media maggiori sollevano problemi comparabili di privacy e moderazione dei contenuti.

D'altra parte, gli ex funzionari di sicurezza nazionale hanno argomentato che l'accumulo di massa dei dati degli utenti di TikTok, combinato con altri dati raccolti attraverso hackeraggi e fughe di notizie, potrebbe rappresentare un rischio di intelligence significativo per gli Stati Uniti.

Il gruppo, che include l'ex direttore nazionale della cybersecurity Chris Inglis, ha dichiarato che il governo cinese potrebbe utilizzare questa grande quantità di dati sensibili per alimentare capacità avanzate di intelligenza artificiale, attaccando gli americani per la raccolta di informazioni, conducendo operazioni sofisticate di intelligence elettronica e umana e addirittura architettando schemi per destabilizzare gli Stati Uniti politicamente ed economicamente.

Il caso contro il potenziale divieto di TikTok non riguarda solo l'app stessa; TikTok e i suoi sostenitori argomentano che la legge potrebbe stabilire un pericoloso precedente per il restringimento della parola digitale e delle piattaforme online sulla base della proprietà straniera.

Data la deliberazione del panel sul fatto che il rischio teorico di spionaggio cinese attraverso TikTok giustifichi eventuali compromessi delle libertà costituzionali degli americani, le compagnie tecnologiche potrebbero seguire da vicino la decisione del tribunale per valutare come potrebbero evolversi i futuri

